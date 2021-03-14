G7外長、歐盟聯合撐港

圖為當天香港鬧區人行道上一幅呼籲市民支持北京此舉的標語。當天由香港建制派議員、商界與教育界人士等組成的「香港各界撐全國人大決定完善選舉制度連線」宣布成立，並在街上擺攤和網路上募集支持連署。（美聯社）

2021/03/14 05:30

要求中遵守一國兩制 終止打壓香港民主

〔編譯茅毅／綜合報導〕七大工業國集團（G7）外長和歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾，十二日發布聯合聲明，指北京決定改變香港選舉制度，「強烈顯示中國大陸當局決心使香港的異議聲音與意見噤聲」，要求中國及香港當局「恢復對香港政治制度的信心」，終止對香港宣揚民主價值和守護權利與自由人士的無理壓迫。

在該聲明中，G7外長和波瑞爾共同表達對香港局勢的嚴重關切。聲明指更改香港選制與大規模逮捕泛民主派人士與政治人物，損害香港在「一國兩制」原則下的高度自治，違背香港「基本法」中的「真普選」目標，縮小「中英聯合聲明」保障的言論自由權利。聲明要求中國的行事符合中英聯合聲明與其應負的其他法律義務，尊重基本法中的港人基本權利及自由。

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同日，歐盟亦發布其對香港政治情勢的年度評論，指去年生效的「港區國安法」已對當地應受到保障的權利和自由的行使，產生「寒蟬效應」，媒體、學術界與公民社會進行自我審查的情況增加。香港政治出現令人驚恐的惡化，嚴重削弱自治、民主及基本自由。

該報告由歐盟執委會所做，將提交歐洲議會和歐洲理事會。香港「南華早報」認為，該報告將有助激起歐洲議會對香港採取更嚴厲的行動。對此，港府當天晚間發布聲明回擊，稱「強烈反對」該報告，不認同它對港區國安法「偏頗和無理的政治抹黑」。

不到九個月 三度違反中英聯合聲明

另一方面，英國外相拉布十三日發布聲明，指英國如今視北京處於「持續不遵守中英聯合聲明的狀態」。北京限制港人參與香港選制，旨在騷擾與扼殺所有批判中國政策的模式的一環，也是不到九個月內，中方第三度違反中英聯合聲明。

日本外務省十二日發布聲明，指日方「無法忽視」全國人大修改香港選制。中方此一決定將進一步削弱對一國兩制架構的信心。南早報導認為，日本政府可能鼓勵或獎勵日商關閉在中國大陸的製造設施，轉移到東南亞或遷回日本。澳洲及紐西蘭也對香港情勢深表關切，呼籲中、港當局給予港人參與香港治理的「真正途徑」，保障立法會的角色。

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