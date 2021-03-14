呼籲抵制北京冬澳 歐洲議會議員要求歐盟加入

流亡印度的西藏人日前以奧運5環上吊著5名人偶的道具，指控北京冬奧是「種族滅絕奧運」。5名人偶分別代表被中國打壓的台灣、西藏、香港、內蒙古和新疆維吾爾族。（美聯社）

2021/03/14 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國因新疆人權問題，越來越多國家要求國際奧委會（IOC）取消中國明年的冬奧主辦國資格，抵制聲浪近期水漲船高，除了美國前國務卿龐皮歐特別表態抵制，歐洲各國官員呼籲歐盟也應加入抵制行動。

綜合媒體報導，從維吾爾族人至西藏人的種族迫害，甚至是近期香港逮捕民主派、改選制「愛國人治港」問題，中國的對人權與民主的迫害不斷遭到詬病。歐洲議會議員現開始呼籲歐盟成員國共同抵制2022年北京冬奧，向中國明確表達他們對人民的迫害政策違反奧運精神。

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波蘭籍歐洲議會議員芙緹嘉（Anna Fotyga）特別發出推文回應，「已與多國議員計畫更進一步的行動。」。

芙緹嘉說，任何西方國家都不應對中國的行為袖手旁觀，奧運會本是以各國間的相互合作為精神，且共同致力於促進世界和平，因此體育比賽不能被極權體制當作欺壓政策的煙霧彈。

Nasz apel o bojkot zimowych Igrzysk Olimpijskich #Pekin2022. Bojkot może przybrać różne formy, jak miało to miejsce w przypadku #Pekin2008 czy #Soczi2014. Poniżej szczegóły ponadpartyjnego apelu. Wspólnie z parlamentarzystami z kilkunastu państw planujemy kolejne działania. https://t.co/zB7RRZXmF0 — Anna Fotyga - Biuro Poselskie （@AnnaFotyga_PE） March 12, 2021

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