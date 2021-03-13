拜登應將台灣放首位！美軍校教授：北京冬奧後將有動作

拜登政府上任後，派出羅斯福號航艦巡弋西太平洋。（法新社檔案照）

2021/03/13 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍戰爭學院（NWC）教授金坦（Lyle J. Goldstein）投書《國會山莊報》（The Hill）指出，2022年北京冬奧結束之後，台灣將面臨嚴重軍事威脅，「拜登的新國安團隊需將台灣放在所有優先事項的首位。」

金坦指出，中國目前相當克制是因為北京冬季奧運即將在2022年舉辦，冬奧結束，北京便毫無顧忌，台灣會面臨嚴重的軍事威脅，中共內部的鷹派人士認為，對台「一國兩制」的計畫已經消磨數十年，黨內妥協派這種半調子的政策，反倒使台灣反中情緒上升，也讓中共蒙受羞辱。

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金坦認為，撇除全面入侵台灣，北京軍事上有3種選擇，首先可以重演90年代的台海飛彈危機，且以現在中國的軍力，新的「煙火秀」將會更加引人注目，解放軍也可能派遣戰機、轟炸機飛越台灣。

第二，北京可以宣佈封鎖台灣周圍的空域與海域，中國擁有全球最大的海警部隊，堪稱該國「第二海軍」，當美國與盟國還在思索如何突破封鎖，台灣經濟就已經承受了傷害，糧食與能源都會變成問題，但台灣仍舊可能堅持幾個月或是數年之久。

第三，中國鷹派秉持「猶豫不決只會鼓勵對手」這個觀念，因此進攻澎湖也是相當有可能的，清帝國在17世紀進攻澎湖就對明帝國鄭氏政權產生極大心理影響，且解放軍也可藉此測試「兩棲入侵戰略」；更簡單的目標就是佔領東沙，但由於該島太容易被奪取，戰事不見血恐怕會使北京的決心備受質疑。

金坦強調，台灣與中國失去平衡的軍事力量，使北京愈來愈有把握佔領台灣，他呼籲「拜登的新國安團隊需將台灣放在所有優先事項的首位」，但並非在燃燒的火焰上放更多的火種，金坦不贊同美方以軍事力量介入，應透過外交手段使台灣與中國找到契機、走出當前的僵局。

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