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    美國擬立法助新聞業談判 臉書、Google都反對

    美國國會議員提案，允許新聞業與高科技公司進行商業談判，但Google及臉書都表示反對。（路透）

    美國國會議員提案，允許新聞業與高科技公司進行商業談判，但Google及臉書都表示反對。（路透）

    2021/03/12 23:35

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲國會日前才通過「新聞媒體與數位平台強制議價法」，美國也跟進計畫制定相關法條，內容為「允許新聞業與高科技公司進行商業談判」，以協助美國的新聞產業。這讓Facebook和Google的遊說者都跳出來反對美國的立法計畫。

    路透社報導，美國國會議員在10日於國會提出解決「新聞媒體和科技巨頭之間權力不平衡」的法案。這些科技巨頭利用內容為平台吸收流量和廣告收入，但卻沒有公平對待新聞媒體產業。這項法案使得科技巨頭在「反托拉斯法」之後，又面臨了更多的規定。

    據報導，Google在昨（11）日開設了一個網站，並指稱這個網站透過提供媒體廣告收入和內容許可費，是「世界上最大，支持新聞業的金融支持者之一」的網站。Google表示，這個搜尋引擎每個月會將讀者發送給發布商的網站240億次。

    據報導，反對法案的還有兩個技術行業貿易組織──計算機和通信行業協會（Computer & Communications Industry Association）和NetChoice。NetChoice的副總裁兼法律顧問斯扎波（Carl Szabo）表示，「我不認為他們應該立法，這項法律會讓大媒體，像是《華盛頓郵報》和《紐約時報》，替較小的媒體做主。」

    不過新聞媒體聯盟（News Media Alliance）執行長查文（David Chavern）認為，集體談判是有助於提高中小型出版商談判能力的方式。查文也說，「除了集體談判外，平台和發行商之間還必須有爭端解決機制。」

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