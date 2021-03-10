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    跟進臉書 Google宣佈封鎖緬甸軍方帳戶

    谷歌今天表示，將禁止軍方相關帳號使用其公司的服務。（資料照，路透）

    谷歌今天表示，將禁止軍方相關帳號使用其公司的服務。（資料照，路透）

    2021/03/10 19:28

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府政變，該國民眾持續示威反對。網路搜尋引擎龍頭谷歌（Google）今天（10日）表示，將封鎖軍方有關的谷歌帳戶，並下架軍方的YouTube頻道與影片。

    根據《路透》 報導，谷歌與YouTube同屬母公司Alphabet Inc.所有，谷歌發言人表示，軍方帳戶包括Gmail、Google Play store及部落格將被封鎖，YouTube頻道與影片也被下架。

    谷歌發言人強調，該公司首要之務是確保緬甸人民能安全地獲取及溝通訊息。

    YouTube上週已表示將下架緬甸國營電視台「MRTV」及軍方的「Myawaddy Media」共5個網路頻道。

    然而，緬甸倡議組織「為緬甸公義」（Justice for Myanmar）今天表示，他們發現谷歌和樂天擁有的通訊軟體「Viber」仍在幫緬甸軍方掌控的電信公司「Mytel」投放新廣告。

    「為緬甸公義」發言人茂恩（Yadanar Maung）表示，樂見谷歌封鎖軍方帳號，但若谷歌與「Viber」透過幫軍方的「Mytel」投放廣告營利，此事實讓人感到恐懼。

    經《路透》檢視谷歌和「Viber」上週幫「Mytel」投放的3個廣告，這是在臉書上月底宣佈封鎖軍方帳戶，也禁止相關企業廣告之後的事。

    越南國防部部分持有的企業「Viettel」也是「Mytel」的資助者之一。

    據「為緬甸公義」提供資料顯示，緬甸軍方藉掌控「Mytel」獲得豐厚獲利，但「為緬甸公義」的網站已被緬甸當局封鎖。

    發言人茂恩表示，軍方這些商業資產幫助他們施加在緬甸人民的暴行，呼籲科技公司停止與這些企業合作。

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