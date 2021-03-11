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    300年祖墳竟成違建！ 中國廣東當局要求「不搬遷就挖墳」

    廣東一處300年歷史的祖墳，竟被定為「非法建築」，當局強硬要求祖墳所有人將其遷至別處，否則就會強制挖墳，此事一出引發軒然大波。（圖翻攝自微博）

    廣東一處300年歷史的祖墳，竟被定為「非法建築」，當局強硬要求祖墳所有人將其遷至別處，否則就會強制挖墳，此事一出引發軒然大波。（圖翻攝自微博）

    2021/03/11 10:42

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中共強拆再度引發民怨，廣東一處300年歷史的祖墳，竟被定為「非法建築」，當局強硬要求祖墳所有人將其遷至別處，否則就會強制挖墳，此事一出引發軒然大波。

    綜合中媒報導，近日中國廣東省湛江吳川市發生一起強拆事件，一座位於林業研究所院內的陳氏村民祖墳，因該地被當局賣給了開發商，所以被判定為違建。

    當地村民過往未曾收到徵收消息，卻在去年12月臨時收到遷墳通知，直至上月22日再收到第2次通知，此次通知甚為強硬，當局威脅「若不在指定期間內遷墳，就強制挖墳」。

    村民對此忿忿不平，主張該塊土地是祖宗一輩所買下，並建下祖墳，具有300年歷史，每年到該地掃墓已成村民慣例，並質疑沒有看過相關販售文件，該地到底是否為「合法拍賣」？

    吳川市政府官員對此則回應，此處土地所有權並不屬於陳氏家族，因為村民沒有手續、證件能證明土地所有權，並指出該土地曾輾轉賣給各家公司，最後在2019年賣給天海公司，涉及重點建設項目。

    政府官員表示，該地實屬違建，因此得無條件遷移，但可以多給一點遷墳費，強硬作風引發當地村民不滿，但無處申訴，可說是苦不堪言。

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