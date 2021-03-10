維穩手段越來越誇張！ 中共被爆「逼吞百片安眠藥」

中共當局面對維權人士一律採取抑制態度，不但頻頻祭出拘禁、毆打等不人道行為，如今再爆逼維權人士吞安眠藥，害得維權人士送醫洗胃，至今仍情況不明。（美聯社）

2021/03/10 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕中共一再打壓異議、維權人士，不但頻頻祭出拘禁、毆打等不人道行為，如今再爆逼維權人士吞安眠藥，害得維權人士送醫洗胃，至今仍情況不明。

根據《自由亞洲電台》 報導，近日因適逢兩會，中國維權人士李美青遭當局以維穩為名控制多日，並在昨日下午4點半被迫服用大量安眠藥，隨後被送至北京南苑醫院洗胃，再轉往北京307醫院搶救，目前失聯，生死未卜。

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在推特爆出這一切的李美青胞妹李煥君，目前已經流亡美國。她表示，從開始維權後，李美青在兩會召開之際都會「被旅遊」，今年手段竟然更加誇張，透過李美青致電求救，才得知中共當局逼迫她吞藥，維穩人員更搶過手機，不讓她使用。

住在北京的李美青因為住處遭當局強拆，因此開始維權上訪，卻多次遭到毆打、施虐，且鎮壓手段一次比一次殘忍；除此之外，李煥君的女兒、母親都慘遭牽連，被以「可能危害國家安全」限制出境。

旅美中國公益人士楊占青指出，中國維權人士因為法律途徑無果，雖然上訪是最後辦法，但只能透過此方式維護權益。不過近年這個維權手段也被封閉，相關人士更是屢屢遭受打壓，「最終能夠合理、合法解決問題的可能性微乎其微」。

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