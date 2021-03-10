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    促中共公開世衛專家行蹤 武肺死者遺族斥「紙終究包不住火」

    武肺死者親屬張海。（美聯社）

    武肺死者親屬張海。（美聯社）

    2021/03/10 13:06

    〔即時新聞／綜合報導〕世衛組織（WHO）專家團隊年初獲准進入中國武漢，調查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。武肺死者親屬張海對此不領情，認為中共淡化疫情，近日他致函中共當局，要求公開專家行程以及拒絕提供原始病患數據的原因，並斥「除非政府心裡有鬼，否則應公開各種相關消息」。

    現居深圳的武漢民眾張海，由於父親在不知疫情的狀況下前往武漢就醫，卻因此染疫身亡，從此他踏上維權之路，除組織患者親屬展開訴訟手續，並曾接受《美聯社》訪問，要求到訪武漢的世衛專家，應該要和他們這些武肺死者的親屬進行會面及交談。

    根據《自由亞洲電台》報導，張海發現世衛專家在訪中期間受到重重保護，且中國不斷拒絕公布原始病患數據，因此他8日致函中國國家衛健委和中國外交部，要求公開世衛專家行程，並交代拒絕提供原始病患數據的原因。

    張海斥責「紙終究包不住火」，並認為除非是中共心裡有鬼，不然就該公開各種相關資訊。

    前中國紅十字基金會大病救助專案高管任瑞紅對於此次世衛專家表現也感到失望，認為沒有提出有說服力的證據、說法，恐帶有政治考量；她強調，原始病患數據對於武肺防疫很關鍵，但中共卻拒絕提供，處理手法正好代表背後有內情。

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