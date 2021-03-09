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    北京警方裝傻？ 7訪民兩會期間進京被攔截 驚傳全數失聯

    中國兩會召開，當局繃緊神經，加強言論管束，訪民（申訴民眾）更是遭到嚴加看管；據悉，往北京方向前進、身在北京的7名訪民被攔截、逮捕後，目前已經全數失聯。圖為兩會外站崗的武警。（歐新社）

    中國兩會召開，當局繃緊神經，加強言論管束，訪民（申訴民眾）更是遭到嚴加看管；據悉，往北京方向前進、身在北京的7名訪民被攔截、逮捕後，目前已經全數失聯。圖為兩會外站崗的武警。（歐新社）

    2021/03/09 14:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國兩會正在召開，當局繃緊神經，加強言論管束，訪民（申訴民眾）更是遭到嚴加看管；據悉，往北京方向前進、身在北京的7名訪民被攔截、逮捕後，目前已經全數失聯。

    根據《大紀元》報導，重慶4名訪民王治芬、唐雲淑、陳子連、徐定分於3月6日在北京準備寄信，隨後遭警察以攔查為由帶回府右街派出所，晚間被送往重慶駐京辦公室；另外3名訪民譚敏、鄒茂淑、田世蘭，則在前往北京的途中，於河北邢臺站遭警方攔截，事後也被送至駐京辦。

    目前7人已經全數失聯，手機也處於關機狀態，唐雲淑的未婚夫不禁哀嘆，中共領導人習近平聲稱傾聽人民聲音，並強調全力解決人民關心的利益問題，但為何現實差距卻是如此之大。

    另有訪民危文元透露，鄒茂淑打電話和他聯繫，並透露自己在派出所被「脫衣服」，因為對方喝醉，荒唐行徑讓危文元不禁痛批「耍流氓」。

    面對上述消息，涉相關逮捕業務的府右街派出所在電話中只裝傻回應「不屬於業務範圍」便急忙掛斷。

    除此之外，另有重慶大渡口區的訪民趙安秀控訴，3月6日有警察帶多名人士到他家「斷電斷氣」，並帶走客人趙亮，聲稱是為了「查戶口」，目前趙亮已經順利返家；報導指出，趙安秀住處被長期監控，並被限制人身自由，若要到別區得須取得警方同意。

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