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    中國記者揭武漢封城慘況卻被捕！ 知情人士透露最新案情

    中國公民記者方斌（見圖）去年於武漢封城時期，在當地拍攝實況影片，事後「被消失」，目前仍下落不明。有知情人士爆出最新案情，指出當局準備控其犯下「尋釁滋事罪」，並有消息指出他被關押在武昌監獄。（擷取自YouTube）

    中國公民記者方斌（見圖）去年於武漢封城時期，在當地拍攝實況影片，事後「被消失」，目前仍下落不明。有知情人士爆出最新案情，指出當局準備控其犯下「尋釁滋事罪」，並有消息指出他被關押在武昌監獄。（擷取自YouTube）

    2021/03/09 10:02

    〔即時新聞／綜合報導〕中國公民記者方斌去年於武漢封城時期，在當地拍攝實況影片，事後「被消失」，目前仍下落不明。有知情人士爆出最新案情，指出當局準備控其犯下「尋釁滋事罪」，並有消息指出他被關押在武昌監獄。

    方斌在武漢疫情爆發、封城之時，曾拍攝上傳「武漢醫院5分鐘抬出8具屍體」等影片，更拍影片痛批中共愚蠢，稱武漢肺炎不僅是天災，更是人禍，呼籲「反共的力量團結，全民反抗暴政」，後續他和其他公民記者陳秋實、張展等人皆遭抓捕，其中張展更遭判刑4年，而方斌則下落不明至今。

    《自由亞洲電台》引述消息人士報導稱，方斌被捕後便被指控多項涉嫌罪名，近日方斌家屬透露，起初當局準備定罪「煽動顛覆國家政權罪」，而後也沒提供任何法律程序。近期方斌家屬則收到消息，指出「煽動顛覆國家政權罪」準備被改成較輕的「尋釁滋事罪」。

    雖說罪名有機會減輕，但有名知情的徐姓男子指出，不少友人廣為打聽方斌現今狀況，但方斌的胞姊卻拒絕外界和在北京工作的方斌兒子聯繫，讓外界質疑方斌家屬受到打壓；而若方斌家屬不配合，律師便無法介入此案。

    這名徐姓男子透露，當局曾承諾會在美國總統大選後公開方斌案的案情，但如今卻毫無消息，代表當局不斷違反承諾。

    目前武漢警方已經封鎖關於方斌的消息，網友也被禁止討論。

    被中共開除黨籍的中央黨校前教授蔡霞，上週在推特上藉由分享影片來呼籲各界關注，強調「我們不能忘記方斌，不能放棄尋找方斌」。

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