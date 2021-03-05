中共發函「恢復政治權利」 中國網友傻眼：今年最大冷笑話

中國民主黨創始人之一朱虞夫屢遭中共當局迫害，頻頻遭監控、拘禁，近日他收到一紙「恢復政治權利通知書」，卻讓不少中國網友全傻眼。（美聯社、推特，本報合成）

2021/03/05 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國民主黨創始人之一朱虞夫屢遭中共當局迫害，頻頻遭監控、拘禁，近日他收到一紙「恢復政治權利通知書」，卻讓不少中國網友全傻眼，直呼「中國一出生就被剝奪政治權利了」、「我們有政治權利嗎？」

中國異議人士朱虞夫是中國民主黨創始人之一，多次遭受當局打壓、刑拘，屢次被以「顛覆國家政權」定罪。2011年他被判有期徒刑7年，並於2018年3月獲釋，但獲釋後仍被當局嚴密監控。

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中國人權律師劉曉原3日在推特上貼出杭州市公安局發給朱虞夫的「恢復政治權利通知書」，其中寫道朱虞夫2011年因顛覆國家政權罪被判有期徒刑7年、附加剝奪政治權利3年、單處剝奪政治權利1年，算至本月3日執行期已滿，因此依法恢復政治權利。

不過中國本身在政治方面的高壓環境，恢復政治權利可說是毫無意義，不少網友在下紛紛留言表示「國人政治權力本來為零，當你被政府懲治後就降為負數了，可以隨便處置和欺負你。恢復政治權利就是恢復到零狀態。」、「沒有的東西，剝奪和恢復都毫無意義」、「這一張廢紙有何作用？」、「土共政權的極品幽默」、「彷彿是在向太監實施性制裁後宣布恢復其行房權利」、「我們有政治權利嗎？」、「這是我看到的本年度最大的冷笑話。沒有其它可比的」。

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