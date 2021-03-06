擬燒中共黨旗抗議！中國青年被通緝怒了 要用環球行動反共

靖渝目前打算進行環遊世界的抗議活動，第一步就是要趕往聯合國總部所在地日內瓦，更可能在國際組織外燒中共黨旗抗議。圖為香港示威者焚燒中共黨旗。（路透）

2021/03/06 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕人在海外的中國19歲少年王靖渝，因質疑中共公布的中印邊境衝突死傷人數，遭境外通緝，更接獲死亡威脅，他接受媒體訪問後，便和父母失聯。王靖渝目前打算進行環遊世界的抗議活動，第一步就是要趕往聯合國總部所在地日內瓦，更可能在國際組織外燒中共黨旗抗議。

根據《自由亞洲電台》報導，19日至22日這段期間，共有7名中國民眾因為質疑中印衝突死傷數，被以「侮辱詆毀英烈」為由進行逮捕，而出身中國、擁有美國綠卡，目前人在歐洲的19歲少年王靖渝，也因為質疑死傷數，以及「解放軍死的好，印度人這件事幹得好」等言論遭到跨境通緝。

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王靖渝近日趕往日內瓦，也就是聯合國總部所在地後，接受《希望之聲》訪問；他表示，將會向當地政府部門了解，可否合法地在特定國際組織外進行針對中共的抗議，也會試圖申請許可令。

王靖渝透露，這次活動將會有2至3人參與，並在法律允許的狀況下進行，除了拉起抗議布條，也可能會在中共黨旗上潑墨甚或焚燒。

被中共下令3天內必須回國的王靖渝，曾經主動致電中共警方，對方卻不斷拒絕答覆，或是「跳針」要他自首投案，他將和警方的對話發上推特後，警方就再也沒聯繫他；不過他的父母在他被通緝後，便遭到監視、拘禁，目前已和他失聯。

王靖渝認為，中共這次的舉動，是在製造恐怖氛圍，藉此恐嚇中國民眾，但他不會因此畏懼；他指出，接下來會將有限的金錢用在反共上，近兩個月準備合法、安全地進行環球抗議活動，至多國的中國大使館門口抗議，並想方設法將影片傳至中國國內，「讓更多人清醒」。

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