首份獨立法律調查報告出爐！ 認證中國對維族實施種族滅絕

中國政府壓迫新疆維吾爾族人權。（路透）

2021/03/09 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕面對美國國務院認定中國對新疆維吾爾族等少數民族進行「種族滅絕」，中國外交部長王毅7日在兩會上強力駁斥，並要求國際獨立調查團到當地進行調查，今日就有國際獨立調查組織發布報告打臉王毅，證明北京對維吾爾族進行種族滅絕，中國為此得負起責任。

川普政府時期的美國國務院在1月19日認定中國治疆政策構成「種族滅絕」，王毅在兩會上對此做出駁斥，稱其指控「荒謬絕倫」、「造謠」；對此世界維吾爾代表大會則發聲明反擊「謊言掩蓋不了事實」，並稱「中國的說辭企圖分化國際社會、逃避責任，帶有特定政治動機」。

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根據《CNN》報導，位於華盛頓的紐林斯戰略政策研究所（Newlines Institute for Strategy and Policy，暫譯）今日發布調查報告，稱中國政府至今針對新疆維吾爾族做出的種族滅絕行為，違反聯合國條約《防止及懲治滅絕種族罪公約》（Genocide Convention），為此中國得負起責任。

報導指出，這是首次有非政府組織，針對中國被控在新疆犯下種族滅絕行為進行獨立的法律分析，其中包含北京該對罪刑負起的責任；該獨立報告由全球50多名人權、戰爭罪以及國際法專家共同完成。

研究所負責人、獨立報告作者之一伊布拉辛（Azeem Ibrahim，音譯）指出，這份報告具有「壓倒性」的證據，可以佐證外界針對中國「種族滅絕」的指控。

《防止及懲治滅絕種族罪公約》中明確定義了種族滅絕罪，其中列出5種條件「殺害族群成員」、「對族群成員造成嚴重身心傷害」、「故意迫害族群生存條件」、「舉措防止族群成員生育」、「強行遷移族群後代」，只要構成其中一項條件便構成「種族滅絕」。

該報告根據大量維族流亡人士的目擊證詞以及中共官方文件，針對5項條件進行審查，並採用明確、令人信服的標準，來判定「中國政府治疆行動已構成所有條件」。

羅爾華倫堡人權中心（Raoul Wallenberg Centre for Human Rights，音譯）法律顧問戴蒙德（Yonah Diamond）是這份報告的負責人之一，他強調，種族滅絕的定義被大眾普遍誤解，而該報告就是要來證明中國是否有意圖進行種族消滅。

報導指出，中共一再對其涉疆行徑做出辯護，並稱新疆公民擁有高水準的生活；但該報告小組仍避免提出相關建議，以便保持立場公正，不過伊布拉辛認為，這份報告的調查結果「背後含意非常嚴重」。

報告撰稿者、渥太華大學副教授帕克（John Packer）表示，世界第二大經濟體（中國）如此「嚴重違反國際秩序」的舉動，引發人們對於全球治理 （Global governance）的質疑，他反問「若該報告無法激發相關人士做出行動或是表明立場，那需要什麼？」

首次有非政府組織，針對中國被控在新疆犯下種族滅絕行為進行獨立的法律分析，其中包含北京該對罪刑負起的責任；該獨立報告由全球50多名人權、戰爭罪以及國際法專家共同完成。（圖翻攝自紐林斯戰略政策研究所）

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