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    布林肯承諾邀台灣出席民主峰會 推動參與世衛

    美國國務卿布林肯今天出席國會聽證會，有議員詢問他是否承諾推動台灣參與世衛、邀台灣出席拜登主辦的民主峰會等。布林肯一口答應，並讚許台灣為強健民主政體和科技重鎮。（歐新社）

    美國國務卿布林肯今天出席國會聽證會，有議員詢問他是否承諾推動台灣參與世衛、邀台灣出席拜登主辦的民主峰會等。布林肯一口答應，並讚許台灣為強健民主政體和科技重鎮。（歐新社）

    2021/03/11 09:12

    〔中央社〕美國國務卿布林肯今天出席國會聽證會，有議員詢問他是否承諾推動台灣參與世衛、邀台灣出席拜登主辦的民主峰會等。布林肯一口答應，並讚許台灣為強健民主政體和科技重鎮。

    眾議院外交委員會今天首度邀請美國國務卿布林肯（Antony Blinken）出席聽證會，談論總統拜登（Joe Biden）政府的外交政策優先事項。韓裔共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）在會中對台灣議題提出關切。

    金映玉表示，台灣是美國無價的安全和全球衛生夥伴，台灣對國際社會貢獻良多，本身也擁有強健民主體制，台灣應在世界衛生組織（WHO）等機構中獲得一席之地。

    金映玉呼籲拜登政府，邀請台灣參加美方接下來要舉辦的民主峰會，並與台灣啟動自由貿易協定（FTA）協商。她向布林肯說：「我希望你能承諾會在這個議題上努力。」

    布林肯一口答應，表示同意金映玉看法，認為台灣是強健民主政體、科技重鎮，「也是一個能對世界作出貢獻的國家，而非只有對自身人民，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）就是一個很好的例子」。

    拜登在競選期間與選後都曾表明，上任後第一年將召開全球民主峰會，台灣方面希望能獲邀參與。駐美代表蕭美琴2月初曾向媒體表示，在不同洽談場合有向拜登團隊表達台灣期待在當中有所角色，也獲得非常正面回應。

    布林肯今天在聽證會上指出，峰會舉辦時間點可能落在今年年底，目的是召集民主社會，共同檢視各自當前挑戰並互相學習。

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