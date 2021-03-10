高層下令用衝鋒槍掃射群眾 緬甸警察：長官叫我把人射到死

逃往印度的緬甸警察塔彭表示，上級命令他用衝鋒槍掃射群眾，更要他把群眾「射到死為止」。圖為緬甸警察，非新聞當事人。（法新社）

2021/03/10 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府自2月1日發動政變起，軍警持續鎮壓示威群眾，然而已有8名緬甸警察越境至印度，緬甸方面則要求印度遣返8人。然而其中一名警察接受《路透》訪問時，透露他被長官下令用衝鋒槍朝坎帕特鎮（Khampat）的群眾掃射，在拒絕命令後辭職逃往印度。

27歲的緬甸警察塔彭（Tha Peng）在接受《路透》訪問時指透露自己的部分姓名，並出示警員證及身分證向《路透》證明其身分。塔彭表示，在他拒絕開槍後的第二天後，一位長官打電話問他「是否會開火」，當下塔彭再次拒絕，並從警隊辭職，塔彭在3月1日後在坎帕特鎮待了3天，後來就越境前往印度東北方的米佐拉姆邦（Mizoram）。塔彭指出，他和其他6位同事都沒有服從警方高層在2月27日所下達的命令，而依照警方規定，朝示威者射擊是要使用橡膠子彈及射擊膝蓋以下部位，但塔彭直言，他的上級命令他「射到他們死亡為止」。

請繼續往下閱讀...

報導指出，從一份內部文件顯示，塔彭對事件的描述和另外4名緬甸警察提供給米佐拉姆邦警方的證詞相同，證詞中顯示4人的越境原因，指出當和平示威運動在各地持續進行時，他們被指示要朝示威者開槍，4人在證詞中表示：「在這種情況下，我們沒有膽量朝著示威者開槍。」

曼德勒市警察貢萊（Ngun Hlei）也表示他收到上級下達的開火令，不過他拒絕服從命令，因此在3月6日在民運人士協助下前往米佐拉姆邦。24歲的達爾（Dal）在緬甸西北部山區小鎮法拉姆（Falam）擔任警員，平常工作主要是行政工作，隨著抗議活動激增，她被上級指示要抓捕女性示威者，但她拒絕了這項命令，由於害怕和示威者一同被關進獄中，所以她決定逃離緬甸。

談到目前緬甸警察內部對抗議活動支持與否，三人都不約而同地表示警隊中有很多人都支持示威，塔彭表示，在他任職的警局中，有高達9成的人都支持示威，只是沒有一個領導者能整合大家的意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法