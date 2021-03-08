為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    緬甸示威今又傳2死 首都民眾噴滅火器阻擋軍警

    緬甸首都奈比多示威民眾今天以滅火器製造煙幕，遮蔽軍警視線。（美聯社）

    緬甸首都奈比多示威民眾今天以滅火器製造煙幕，遮蔽軍警視線。（美聯社）

    2021/03/08 19:34

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸民眾對軍政府的示威持續升溫，今天（8日）有2位民眾頭部中彈死亡，該國最大城市仰光的工廠及銀行已關閉，軍政府已派遣維安部隊進駐醫院及大學。

    綜合外媒報導，緬甸北方城市密支那今天有2位抗議民眾頭部中彈死亡，目擊者表示，當時他們正參加抗議，警方以鎮暴手榴彈、催淚瓦斯驅離，接著有部分民眾被子彈擊中。

    一位協助搬運遺體的民眾稱，2人頭部中彈當場死亡，他說：「殺死非武裝平民是不人道的事，我們應有和平抗議的權利。」當時警方及軍方都在現場，並不清楚是哪一方開槍。

    聯合國表示，緬甸軍警上週為了阻撓罷工與示威，約殺死50多人。

    今天緬甸軍方也用催淚瓦斯驅散首都奈比多約1000名示威者，民眾撤離時，利用滅火器製造煙幕遮蔽軍警視線。

    目前已有建築業、農業及製造業等9個具影響力公會呼籲緬甸民眾罷工，以反對軍政府政變。緬甸官方媒體表示，作為執法工作的一部份，已派駐維安部隊進醫院及大學。

    緬甸城市仰光只剩少數飲茶店還有營業，大型購物中心、工廠都已關閉。

    澳洲加入制裁緬甸，昨天宣佈停止一項與該國約150萬澳幣（約3200萬新台幣）的國防合作計畫，澳洲政府表示，對緬甸提供的人道救援將繞過政府部門，直接針對該國貧困者及羅興亞人等少數民族進行援助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「捍衛民主的時刻到了！」 緬甸工會聯盟籲全面罷工
    2021/03/08 09:47

    「捍衛民主的時刻到了！」 緬甸工會聯盟籲全面罷工
    緬甸軍方強占大學 曼德勒70多人被捕
    2021/03/07 23:24

    緬甸軍方強占大學 曼德勒70多人被捕

    信義房屋全民社造徵件開跑
    緬甸各地再爆抗議 前執政黨幹部遭警拘留後死亡
    2021/03/07 21:53

    緬甸各地再爆抗議 前執政黨幹部遭警拘留後死亡
    死了也不得安寧 緬甸19歲少女疑被軍方挖墳驗屍 群眾撻伐
    2021/03/07 08:52

    死了也不得安寧 緬甸19歲少女疑被軍方挖墳驗屍 群眾撻伐
    國際今日熱門
    入住Airbnb聽見怪聲疑遭偷窺 一看通風口內竟藏有房間
    2021/03/07 20:05

    入住Airbnb聽見怪聲疑遭偷窺 一看通風口內竟藏有房間

    瑞士表決強制「拋頭露面」議案 伊斯蘭婦女服裝首當其衝
    2021/03/07 20:26

    瑞士表決強制「拋頭露面」議案 伊斯蘭婦女服裝首當其衝

    川普佈局2022國會選舉！禁共和黨組織用他名字、肖像募款
    2021/03/07 20:28

    川普佈局2022國會選舉！禁共和黨組織用他名字、肖像募款

    解除封鎖第一響！以色列下周有望開放酒吧、餐廳限制
    2021/03/07 20:30

    解除封鎖第一響！以色列下周有望開放酒吧、餐廳限制

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播