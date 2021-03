緬甸示威今又傳2死 首都民眾噴滅火器阻擋軍警

2021/03/08 19:34

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸民眾對軍政府的示威持續升溫,今天(8日)有2位民眾頭部中彈死亡,該國最大城市仰光的工廠及銀行已關閉,軍政府已派遣維安部隊進駐醫院及大學。

綜合外媒報導,緬甸北方城市密支那今天有2位抗議民眾頭部中彈死亡,目擊者表示,當時他們正參加抗議,警方以鎮暴手榴彈、催淚瓦斯驅離,接著有部分民眾被子彈擊中。

一位協助搬運遺體的民眾稱,2人頭部中彈當場死亡,他說:「殺死非武裝平民是不人道的事,我們應有和平抗議的權利。」當時警方及軍方都在現場,並不清楚是哪一方開槍。

聯合國表示,緬甸軍警上週為了阻撓罷工與示威,約殺死50多人。

今天緬甸軍方也用催淚瓦斯驅散首都奈比多約1000名示威者,民眾撤離時,利用滅火器製造煙幕遮蔽軍警視線。

目前已有建築業、農業及製造業等9個具影響力公會呼籲緬甸民眾罷工,以反對軍政府政變。緬甸官方媒體表示,作為執法工作的一部份,已派駐維安部隊進醫院及大學。

緬甸城市仰光只剩少數飲茶店還有營業,大型購物中心、工廠都已關閉。

澳洲加入制裁緬甸,昨天宣佈停止一項與該國約150萬澳幣(約3200萬新台幣)的國防合作計畫,澳洲政府表示,對緬甸提供的人道救援將繞過政府部門,直接針對該國貧困者及羅興亞人等少數民族進行援助。

Please save Myanmar.

Please save Myitkyina too????????.

During today crackdown in Myitkyina,three protestors were shot and two were headshot!!!

To the world and @UN ,are you still watching us?

We are in the hell now.#WhatsHappeningInMyanmar #Mar8Coup pic.twitter.com/rrIb7AQnNc