緬甸示威今又傳2死 首都民眾噴滅火器阻擋軍警

緬甸首都奈比多示威民眾今天以滅火器製造煙幕，遮蔽軍警視線。（美聯社）

2021/03/08 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸民眾對軍政府的示威持續升溫，今天（8日）有2位民眾頭部中彈死亡，該國最大城市仰光的工廠及銀行已關閉，軍政府已派遣維安部隊進駐醫院及大學。

綜合外媒報導，緬甸北方城市密支那今天有2位抗議民眾頭部中彈死亡，目擊者表示，當時他們正參加抗議，警方以鎮暴手榴彈、催淚瓦斯驅離，接著有部分民眾被子彈擊中。

請繼續往下閱讀...

一位協助搬運遺體的民眾稱，2人頭部中彈當場死亡，他說：「殺死非武裝平民是不人道的事，我們應有和平抗議的權利。」當時警方及軍方都在現場，並不清楚是哪一方開槍。

聯合國表示，緬甸軍警上週為了阻撓罷工與示威，約殺死50多人。

今天緬甸軍方也用催淚瓦斯驅散首都奈比多約1000名示威者，民眾撤離時，利用滅火器製造煙幕遮蔽軍警視線。

目前已有建築業、農業及製造業等9個具影響力公會呼籲緬甸民眾罷工，以反對軍政府政變。緬甸官方媒體表示，作為執法工作的一部份，已派駐維安部隊進醫院及大學。

緬甸城市仰光只剩少數飲茶店還有營業，大型購物中心、工廠都已關閉。

澳洲加入制裁緬甸，昨天宣佈停止一項與該國約150萬澳幣（約3200萬新台幣）的國防合作計畫，澳洲政府表示，對緬甸提供的人道救援將繞過政府部門，直接針對該國貧困者及羅興亞人等少數民族進行援助。

Please save Myanmar.

Please save Myitkyina too????????.

During today crackdown in Myitkyina,three protestors were shot and two were headshot!!!

To the world and @UN ,are you still watching us?

We are in the hell now.#WhatsHappeningInMyanmar #Mar8Coup pic.twitter.com/rrIb7AQnNc — Winmyuniverse???????? （@WMU_Myanmar） March 8, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法