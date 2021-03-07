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    緬甸軍方強占大學 曼德勒70多人被捕

    緬甸民眾今日持續在曼德勒進行和平示威。（美聯社）

    緬甸民眾今日持續在曼德勒進行和平示威。（美聯社）

    2021/03/07 23:24

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方今（7）日持續在各地對民眾的和平抗議做武力鎮壓，並在未經校方同意下，強行占領了第二大城曼德勒（又稱瓦城）的一所大學作為指揮中心。據緬甸媒體統計，軍方今日光在曼德勒就逮捕了70多人。

    緬甸媒體「Myanmar Now」報導，曼德勒的民眾今日選擇在當地第22大街與第89大街的交岔路口靜坐抗議，但維安部隊在獲報後，馬上使用了震撼彈以及催淚瓦斯進行強制驅離，並大肆追捕逃散的示威者。

    目擊者表示，「數名身著便衣的人士向當地居民自稱，他們是示威的領導人，藉此向居民們索要學生們的下落。他們挨家挨戶的進行搜捕。」

    報導指出，4輛軍用卡車在早上6點鐘突然駛進了曼德勒理工大學的大門，軍人們向校方「詢問」是否可借用校區作為臨時指揮中心。僅管遭到了校方的反對，但軍方隨後又召來了4輛卡車的支援軍力，並開始用橡膠彈以及催淚瓦斯掃蕩整個區域。

    左眼被嚴重擊傷的大學警衛向「Myanmar Now」表示，就他所知，除了他與另一名員工在逃離時被波及，兩名教職員也遭到了士兵們的毒打。

    軍方同天上午也在歷史古都蒲甘市（Bagan）進行了鎮壓行動，據當地目擊者回報，軍方使用了橡膠彈與實彈對示威者射擊，過程中至少有5人受傷。一位市民在商家門口維修他的摩托車時也無辜地遭到逮捕。

    Myanmar Now在推特表示，一名20歲的少年在參與仰光的抗議活動時，右耳及背部被軍警打傷。（擷取自推特）

    Myanmar Now在推特表示，一名20歲的少年在參與仰光的抗議活動時，右耳及背部被軍警打傷。（擷取自推特）

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