鄰居狂敲門！ 9歲女孩發影片求救後遭槍殺

9歲的俄羅斯女孩孔農楚克在影片裡說「他已經在這裡站了一陣子，敲門和大喊大叫。我很害怕！」，不久後被她影片中提到的鄰居開槍殺害。（資料照）

2021/03/05 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕9歲的俄羅斯女孩發布了在抖音（TikTok）發布1支影片，內容是她發現喝醉的鄰居在前門上敲打並大喊大叫。影片發布後不久，就傳出女孩遭該鄰居殺害的不幸消息。

綜合外媒報導，該事件於2月17日在俄羅斯城市赤塔（Chita）發生。在影片中9歲的俄羅斯女孩孔農楚克（Felicia Kononchuk）解釋說，該名33歲的男子鄧尼絲（Vasily Dunets）長時間大聲騷擾。「他已經在這裡站了一陣子，敲門和大喊大叫。我很害怕！」女孩說，在父親去商店的時候，她和她4歲和14歲的兄弟一起在家。

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孔農楚克害怕鄧尼絲隨時會闖入，還在影片中表示她「最小的弟弟剛躲起來」、「這裡發生了壞事。...我不知道該怎麼辦，他現在有可能打破我們的大門。」孔農楚克說，鄧尼絲製造的噪音持續了一個小時。後來外面變得安靜，她相信她的「地獄鄰居」已經消失了。

孔農楚克將影片發佈到抖音後不久，鄧尼絲從大門外開槍射擊，子彈穿過金屬門擊中了孔農楚克的頭部。她的父親回家後發現女兒受傷，立即叫了救護車，她低聲說了一句「爸爸我中槍了」。但孔農楚克因傷勢過重，在前往醫院的途中就宣告不治。

據悉，事發後喝醉的鄧尼絲還坐在附近的樓梯上。他的犯罪動機是孔農楚克家中嘈雜的房屋修理聲讓他感到不安。鄧尼絲被捕後，該案被判為謀殺未成年人的刑事案件，如果他被定罪，將面臨無期徒刑。

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