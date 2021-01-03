驚險度過2020！外媒駐中國記者曝噩夢：不知哪天就輪到你

7名國安警察在凌晨分別突襲圖博斯（右）與另名《澳洲金融評論》（AFR）的記者史密斯（左）住所，將他們團團包圍，要求他們宣讀聲明，並要他們不許離境。警察離開後，他們立刻趕到澳洲駐中國大使館尋求庇護。躲藏120小時候，透過外交人員斡旋，博圖斯才順利被解除出境限制，返抵澳洲。（美聯社）

2021/01/03 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞廣播公司（ABC）前駐中國記者博圖斯（Bill Birtles），去年9月某天深夜突遭中國國安人員約談，隨後緊急前往澳洲駐中國大使館尋求庇護，經歷120小時「人質外交後」驚險返抵澳洲。近日他受媒體專訪，談到2020整年在中國的經歷，仍讓他心有餘悸。

根據《美國之音》報導 ，博圖斯2020年在中國有如經歷一場風暴，1月初他報導台灣總統大選的幾週後，就趕到武漢報導疫情，才抵達不到幾小時，武漢就宣布封城。接下來的幾個月，他見證了中國自毛澤東時代以來，對外國記者進行最大規模的驅逐行動，8月，中國國際電視台，CGTN）澳大利亞籍華裔女主播成蕾被捕，在過去幾個月，中澳關係空前惡化。

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又在幾週後，他也成為新聞人物，7名國安警察在凌晨分別突襲他與另名《澳洲金融評論》（AFR）的記者史密斯（Michael Smith）住所，將他們團團包圍，要求他們宣讀聲明，並要他們不許離境。警察離開後，他們立刻趕到澳洲駐中國大使館尋求庇護。躲藏120小時候，透過外交人員斡旋，博圖斯才順利被解除出境限制，返抵澳洲。

博圖斯受訪表示，儘管沒有證據，但外媒駐中記者都認為，他們的微信、手機是被監控的。他指出，有幾次用微信安排採訪後，受訪人就遭到警方上門拜訪，去他們家說，「我們知道你們準備受澳媒採訪，我勸你們不要接受」，博圖斯質疑，若非監控，警察怎麼會知道採訪的事？

博圖斯2015年剛到北京，還能上澳洲網站，但2018年某一天，突然就上不去了，中國網信辦沒有解釋原因，只告訴他們，你們知道犯了什麼錯，必須自己改正。另外，他們現在要在中國找到訪問對象難上加難，原先敢發聲的學者也都不敢公開表達意見，其他受訪學者說的話，都和中國外交部一樣。而中國仇外主義更變本加厲，當他採訪民眾對香港抗議的看法，竟有年輕人痛批他就想抹黑中國，還找了2名警察舉報他。

外媒新聞女助理：不知道哪一天輪到你

一名長期受雇於外媒的中國籍新聞女助理匿名受訪透露，最近2年工作尤其困難，被警察請去「喝茶」是家常便飯，她的第一次是被騙去的，當時國安人員假裝是房東，騙她到指定地點，盤問她要做什麼報導，還有接下來的規劃，甚至還威脅過她的父母。

她表示，北京的外媒工作人員約200人，陳蕾等記者被捕事件，讓這個圈子相當震驚，所有人都感到恐懼，「你不知道哪一天就輪到你了」，譬如做了新疆、香港的報導，就很容易被政府抓把柄。

根據國際記者組織近日發表的年度報告中指出，在迫害、拘捕新聞工作者國家中，中國高居世界第一，博圖斯表示，他時常想念北京的同事，以及當地居民，儘管他們會批評美國現在太亂，不過這都是小事情。而他認為，北京驅逐外媒的做法，只會讓中國與世界其他國家的溝通管道變得越來越少。

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