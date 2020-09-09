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    驚險逃出中國！澳洲記者驚恐回憶警察深夜上門「約談」經歷

    《澳洲金融評論》（AFR）駐上海記者史密斯回憶，凌晨12點30分左右，他被重重的敲門聲驚醒，7名警察闖入住處，將他包圍起來用相機對者他，要求他宣讀一份聲明，隨後告訴他是國安調查的相關人員。（美聯社）

    《澳洲金融評論》（AFR）駐上海記者史密斯回憶，凌晨12點30分左右，他被重重的敲門聲驚醒，7名警察闖入住處，將他包圍起來用相機對者他，要求他宣讀一份聲明，隨後告訴他是國安調查的相關人員。（美聯社）

    2020/09/09 22:50

    〔即時新聞／綜合報導〕〕兩名澳洲駐中國記者遭中國國家安全人員盤問、禁止出境，趁隙驚險逃出中國。其中一名記者受訪時表示，當時7名警察闖入他的住處，用強光照他，要求他宣讀一份聲明。記者回憶表示，當時非常恐怖，也讓他十分害怕。

    根據《美國之音》報導，《澳洲金融評論》（AFR）駐上海記者史密斯（Michael Smith）回憶說，當時是凌晨12點30分左右，他被重重的敲門聲驚醒，有名警察進入他的住處，將他包圍起來，用相機對者他，要求他宣讀一份聲明，隨後告訴他是國安調查的相關人。

    史密斯說，當時警察一直用強光照著他的臉，相當恐怖，他感到非常害怕。另外，警察也告訴他不許離境。對於他和另一位《澳洲廣播公司》（ABC）駐北京記者博圖斯（Bill Birtles）都遭到約談，史密斯也說，這看上去是一個政治事件，因為他們是目前在中國僅存的兩家澳洲媒體。

    據了解，除了史密斯有恐怖遭遇，在澳籍華裔的中國環球電視網（CGTN）主持人成蕾（Cheng Lei）遭中國政府拘留後，澳洲政府就警告博圖斯盡快離開中國，原定3日上午離開的他，2日晚間就有7名中國國安人員登門告知他已被限制出境，要求他就「國家安全案件」接受訊問。事後，2人只好趕緊到澳洲駐中國大使館尋求庇護，在外交人員協助下，2人才逃離中國，回到澳洲。

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