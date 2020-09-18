習近平上台後氣氛惡化 駐中記者：監控、跟蹤樣樣來

《南德意志報》駐中國記者分享在中國採訪時，受到什麼樣的監控和阻撓。圖為中國監控示意圖。（路透檔案照）

2020/09/18 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕近十幾年來，外媒對中國報導角度產生變化。一名德媒駐中記者指出，中國國家主席習近平上台後，中國政治氣氛快速惡化，外國記者也受到嚴密監控和百般阻撓。

《南德意志報》駐中國記者Lea Deuber表示，外媒過去寫中國，介紹的是朝現代化前進的發展中國家；現在則是對世界產生巨大影響力，自由是其中一個觀察重點，共產黨不走民主和市場經濟，打造監控和經濟增長體制，破壞人權、滲透瓦解國際組織、分裂歐盟。

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文中寫道，習近平2012年就任中國國家主席之後，中國政治氣氛急劇惡化，新疆、西藏及習近平相關事件都是禁忌。許多民間組織只能觸碰「非敏感」話題，甚至被迫關門；大學教授被「授意」不得接受外國記者採訪，願意接受外媒採訪的活動人士則擔心自己可能被捕。在網路監控之下，外媒記者也很難保護線人。

Lea Deuber說，就算把手機留在家，外出還是會被臉部識別監控，護照號、行蹤都會被記錄，「在很多地方，你剛從火車上下來，負責監視的人早就在那裡等著你。他們知道你要去哪裡，你在調查什麼話題。」若想清靜幾個小時，避免不速之客登門，只能把飯店房間裡的電話線拔掉，挑個家具擋在房門前。

但Lea Deuber提到，中國人民雖然習慣各種審查，但不代表「認同」審查。Lea Deuber數次前往農村進行調查採訪時，一出火車站就被安全人員跟蹤，當時計程車司機油門一踩，霸氣地說「來！咱們甩掉他們！」帶他在街巷中穿梭。地方官員對媒體態度惡劣，擔憂事情曝光後會被中央盯上，近期就有同事分享，有村民看到外媒到訪，開心地說「總算有記者來了」。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）2020年全球新聞自由度排名中，中國跌到倒數第4位。在武漢肺炎疫情期間，許多記者和公民記者被捕並被綁架。過去外國記者能留在中國長達12年，但現在有時只能獲得為期一個月的短期簽證。今年上半年，中國更破天荒驅逐17名外國記者。

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