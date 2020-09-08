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    回家真好！2澳洲記者被中國國安約談 藏大使館連夜返回澳洲

    2名澳洲記者遭中國國安人員約談，2人到澳洲駐中國大使館尋求庇護，在外交人員協助下，2人連夜離開中國，抵達澳洲。圖為今早抵達雪梨的《澳洲廣播公司》記者博圖斯。（美聯社）

    2名澳洲記者遭中國國安人員約談，2人到澳洲駐中國大使館尋求庇護，在外交人員協助下，2人連夜離開中國，抵達澳洲。圖為今早抵達雪梨的《澳洲廣播公司》記者博圖斯。（美聯社）

    2020-09-08 11:02:31

    〔即時新聞／綜合報導〕澳籍華裔的中國環球電視網（CGTN）主持人成蕾（Cheng Lei）被中國政府拘留後，2名澳洲記者又遭中國國安人員約談，2人趕緊到澳洲駐中國大使館尋求庇護，在外交人員協助下，2人已離開中國，抵達澳洲。

    綜合外媒報導，2名記者分別是《澳洲廣播公司》（ABC）駐北京記者博圖斯（Bill Birtles）和《澳洲金融評論》（AFR）駐上海記者史密斯（Michael Smith）。2人在外接人員的陪同下，於今日（8日）上午抵達雪梨機場，博圖斯接受採訪時表示，「在這種情況被迫離開（中國）令人失望，但回到一個真正有法治的國家，是一種解脫」，並稱「回家真好」。

    在成蕾被拘留後，澳洲外交部已警告博圖斯盡快離開中國，他原定3日上午離開，但7名中國國安人員在2日晚間造訪他的住處，告知他已被限制出境，並要他安排時間就「國家安全案件」進行訊問。博圖斯趕緊聯繫大使館，並在使館內躲藏4日，最後依靠外交人員斡旋，博圖斯在澳方人員的陪同下接受了問話，順利解除出境限制，於7日晚間搭機離開中國，返回澳洲。

    另一名記者史密斯也遭遇相似的經歷，他則是接受澳洲駐上海大使館的庇護，於7日晚間接受國安人員的訊問，結束後連夜搭飛機離開中國。AFR總編輯斯塔奇伯里（Michael Stutchbury）與編輯貝利（Paul Bailey）發表聲明表示，2名履行正常新聞職責的記者經歷如此遭遇，令人感到遺憾與不安，這無助於中澳合作關係。

    中澳關係因為全球疫情、貿易、中國間諜活動、香港問題持續緊張。今年7月，澳洲更改了中國的旅行建議，警告澳洲公民在中國可能會被「任意拘留」。

    今早抵達雪梨的《澳洲金融評論》駐上海記者史密斯。（美聯社）

    今早抵達雪梨的《澳洲金融評論》駐上海記者史密斯。（美聯社）

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