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    司法部替彭斯辯護阻翻盤 知情人士透露：川普不開心

    美國總統川普（左）週五對司法部替彭斯（右）辯護的舉動大為光火。（美聯社）

    美國總統川普（左）週五對司法部替彭斯（右）辯護的舉動大為光火。（美聯社）

    2021/01/02 21:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨籍聯邦眾議員戈梅特（Louie Gohmert）日前控告副總統彭斯（Mike Pence），聲請法院授權彭斯決定哪些選舉人票能被列入計算，而司法部週四（12月31日）代表彭斯，向法院表示戈梅特告錯對象，聯邦分區法院也於週五（1日）晚間駁回本起訴訟。對此，美國總統川普（Donald Trump）對司法部的舉動大為光火。

    《紐約時報》保守派媒體《Newsmax》報導，戈梅特日前控告彭斯，主張彭斯有權決定各州的哪些選舉人所投的選票可以被列入計算，希望藉此讓川普連任。司法部的副助理檢察長（Deputy Assistant Attorney General）科嵐（John Coghlan）則代表彭斯，在週四晚間指戈梅特等人告錯對象，原告、被告應為對立的兩方，但在本案裡，戈梅特等人和彭斯的立場和利益一致。

    紐時駐白宮記者赫伯曼（Maggie Haberman）週五在推特上透露，川普對司法部此舉相當不高興，週五早上也致電彭斯討論今次事件，甚至在和幕僚互動時，也都把對這件事的抱怨掛在口邊。

    戈梅特週五下午向法庭遞交新的文件，再次主張副總統在主持聯席會議時不只有開啟選舉人票信封的作用，還可以在遇到某州提交了兩組選舉人票時，選擇其中一組來認證的權力，甚至完全排除兩組有爭議的選舉人票；但聯邦法官科諾多（Jeremy Kernodle）在週五晚間還是裁定駁回本案。

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