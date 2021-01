司法部替彭斯辯護阻翻盤 知情人士透露：川普不開心

2021/01/02 21:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨籍聯邦眾議員戈梅特(Louie Gohmert)日前控告副總統彭斯(Mike Pence),聲請法院授權彭斯決定哪些選舉人票能被列入計算,而司法部週四(12月31日)代表彭斯,向法院表示戈梅特告錯對象,聯邦分區法院也於週五(1日)晚間駁回本起訴訟。對此,美國總統川普(Donald Trump)對司法部的舉動大為光火。

據《紐約時報》、保守派媒體《Newsmax》報導,戈梅特日前控告彭斯,主張彭斯有權決定各州的哪些選舉人所投的選票可以被列入計算,希望藉此讓川普連任。司法部的副助理檢察長(Deputy Assistant Attorney General)科嵐(John Coghlan)則代表彭斯,在週四晚間指戈梅特等人告錯對象,原告、被告應為對立的兩方,但在本案裡,戈梅特等人和彭斯的立場和利益一致。

請繼續往下閱讀...

紐時駐白宮記者赫伯曼(Maggie Haberman)週五在推特上透露,川普對司法部此舉相當不高興,週五早上也致電彭斯討論今次事件,甚至在和幕僚互動時,也都把對這件事的抱怨掛在口邊。

戈梅特週五下午向法庭遞交新的文件,再次主張副總統在主持聯席會議時不只有開啟選舉人票信封的作用,還可以在遇到某州提交了兩組選舉人票時,選擇其中一組來認證的權力,甚至完全排除兩組有爭議的選舉人票;但聯邦法官科諾多(Jeremy Kernodle)在週五晚間還是裁定駁回本案。

POTUS was not pleased that DoJ responded on Pence's behalf in the Gohmert et al lawsuit trying to expand the VP's procedural role on Jan 6, per 3 ppl briefed. POTUS called Pence this AM to express some surprise about it; he has been more vocal with others about his displeasure.