決戰1月6日！ 川普：將公布大量選舉舞弊證據

2021/01/02 12:07

〔即時新聞/綜合報導〕美國國會即將計算選舉人團選票與宣布總統當選人前夕,部分共和黨國會議員宣布將在1月6日挑戰選舉人團的結果。美國總統川普1日說,大量選舉舞弊證據將會在1月6日公布。

川普1日轉推密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)的聲明,霍利指出,將在1月6日國會計算選舉人票與認證結果時提出反對,理由是「某些州,包括知名的賓州」,並未遵守該州的選舉法,但他並未說明違法細節或證據。川普則表示,「大量的證據將會在1月6日被公開。我們大贏!」

截至現在,以共和黨籍眾議員布魯克斯(Mo Brooks)為首的多位挺川眾議員,先前以有選舉舞弊情事為由,透露計畫挑戰國會認證程序。美國《有線電視新聞網》(CNN) 引述兩名共和黨聯邦眾議員的說法,稱預料至少有140名共和黨籍聯邦眾議員會在6日反對計算選舉人票,但此舉無望改變大選結果。

根據規定,當國會參眾兩院確認選舉人團的投票結果時,任何國會議員都能以任何理由反對某一州的選舉人票;然此反對案若要能繼續進行下去,必須提出書面申請以及參眾兩院各有一名議員簽名。美國副總統彭斯1月6日將率領國會清點各州的選舉人票,確認美國總統大選結果。

Massive amounts of evidence will be presented on the 6th. We won, BIG! https://t.co/ymncRrNR5t