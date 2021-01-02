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    決戰1月6日！ 川普：將公布大量選舉舞弊證據

    美國總統川普1日說，大量選舉舞弊證據將會在1月6日公之於眾。（美聯社資料照）

    美國總統川普1日說，大量選舉舞弊證據將會在1月6日公之於眾。（美聯社資料照）

    2021/01/02 12:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國會即將計算選舉人團選票與宣布總統當選人前夕，部分共和黨國會議員宣布將在1月6日挑戰選舉人團的結果。美國總統川普1日說，大量選舉舞弊證據將會在1月6日公布。

    川普1日轉推密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）的聲明，霍利指出，將在1月6日國會計算選舉人票與認證結果時提出反對，理由是「某些州，包括知名的賓州」，並未遵守該州的選舉法，但他並未說明違法細節或證據。川普則表示，「大量的證據將會在1月6日被公開。我們大贏！」

    截至現在，以共和黨籍眾議員布魯克斯（Mo Brooks）為首的多位挺川眾議員，先前以有選舉舞弊情事為由，透露計畫挑戰國會認證程序。美國《有線電視新聞網》（CNN） 引述兩名共和黨聯邦眾議員的說法，稱預料至少有140名共和黨籍聯邦眾議員會在6日反對計算選舉人票，但此舉無望改變大選結果。

    根據規定，當國會參眾兩院確認選舉人團的投票結果時，任何國會議員都能以任何理由反對某一州的選舉人票；然此反對案若要能繼續進行下去，必須提出書面申請以及參眾兩院各有一名議員簽名。美國副總統彭斯1月6日將率領國會清點各州的選舉人票，確認美國總統大選結果。

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