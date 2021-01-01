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    共和黨「告彭斯」阻認證拜登當選 辯護律師潑冷水：告錯對象

    共和黨籍聯邦眾議員戈梅特日前要求法院下令彭斯（見圖）有權在6日的參、眾兩院聯席會議上決定要認證爭議州提交的哪一組選舉人票，彭斯的律師則向法院要求駁回本訴訟案。（美聯社）

    共和黨籍聯邦眾議員戈梅特日前要求法院下令彭斯（見圖）有權在6日的參、眾兩院聯席會議上決定要認證爭議州提交的哪一組選舉人票，彭斯的律師則向法院要求駁回本訴訟案。（美聯社）

    2021/01/01 23:00

    〔即時新聞／綜合報導〕去年美國總統大選後，有7個州提交了2組選舉人票。共和黨籍聯邦眾議員戈梅特（Louie Gohmert）日前控告美國副總統彭斯（Mike Pence），緊急要求法院下令讓彭斯有權在6日的參、眾兩院聯席會議上決定認證哪一組選舉人票。代表彭斯的司法部律師則向法院要求駁回本訴訟案。

    美國副總統在法律上被指定為聯邦國會計算選舉人票時的聯席會議主持人，儀式性認證各州的選舉人票。據《彭博》報導，本次美國大選有7個出現舞弊疑雲的州提交了2組選舉人票，而戈梅特等人緊急要求法院授權彭斯在6日的參、眾兩院聯席會議上決定要認證哪一組選舉人票，藉此讓美國總統川普（Donald Trump）勝選。

    代表彭斯的司法部律師聲明，彭斯是本案裡唯一的被告，但戈梅特等人卻想提升彭斯的權力。在本案裡和戈梅特等人利益相悖的不是彭斯，而是聯邦參、眾兩院，戈梅特等共和黨人若是不認同現行計算選舉人票的體制，應該去告聯邦參議院、眾議院。

    聯邦眾議院也向法院要求提交文件，主張戈梅特等人想摧毀聯邦國會長久以來在認證選舉人票時所扮演的角色，並且要求法院不要讓本訴訟案授予彭斯忽視人民意志的權力。

    科羅拉多州選舉人甘迺迪（Alan Kennedy）也向法院提交文件，主張並不存在兩組選舉人票，因為每個州只能提交一組選舉人票，而這些爭議州提交的唯一一組選舉人票都支持民主黨籍總統當選人拜登（Joe Biden）。若是副總統有權去取選舉人票，那麼整套選舉人制就會失去意義，而「我們人民法則」（We the People rule）也將被掏空。

    戈梅特的律師克萊恩德勒（Howard Kleinhendler）則表示，這些反對意見都在他們的預期之內，他們當地時間週五（1月1日）就會向法院遞交更詳細的回覆文件。

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