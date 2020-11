武漢肺炎》今早醒來想發錢 墨西哥富豪染疫康復大發100萬紅包

2020/11/01 23:48

〔即時新聞/綜合報導〕墨西哥武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情肆虐,該國大富翁普利戈(Ricardo Salinas Pliego)10月表示自己確診,還在推特發推:「別害怕,照顧好自己,我們大家遲早都會得病」。如今他病情好轉,大喜之下狂發100萬墨西哥披索(約新台幣134萬元)紅包給網友,引發網路熱議。

普利戈10月30日在推特寫道:「快到周末了,自己已逐漸康復,今天早上醒來,想發100萬墨西哥披索到你的帳戶上」他表示,這100萬墨西哥披索將用旗下銀行的app帳戶發給網友,建議網友都去下載。

請繼續往下閱讀...

他並舉辦投票,要網友幫他決定,是把款項分成「1000份,每筆1000元披索(約1345新台幣)」、「200份,每筆5000元披索(約6725新台幣)」還是「100份,每筆1萬披索(約1萬3450新台幣)」最後網友投票決定拆成100份,由100位網友幸運中獎。

墨西哥武漢肺炎疫情相當嚴重,據世界實時統計數據(Worldometer),目前多達9萬人因此喪命,總確診數約92萬人。而普利戈從疫情開始便站在商業開放的立場,認為墨西哥的防疫政策既專制又破壞經濟。普利戈是南美洲第7大富豪,旗下薩利納斯集團的業務橫跨電視台、網路、廣播、家用電器到消費電子等領域。

#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien ????.



Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos ????, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca (si no la tienen descárguenla a su cel), necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto: ????