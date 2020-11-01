武漢肺炎》今早醒來想發錢 墨西哥富豪染疫康復大發100萬紅包

墨西哥富豪普利戈從武漢肺炎中康復，打算發100萬墨西哥披索的紅包給網友。（資料照，路透）

2020/11/01 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，該國大富翁普利戈（Ricardo Salinas Pliego）10月表示自己確診，還在推特發推:「別害怕，照顧好自己，我們大家遲早都會得病」。如今他病情好轉，大喜之下狂發100萬墨西哥披索（約新台幣134萬元）紅包給網友，引發網路熱議。

普利戈10月30日在推特寫道:「快到周末了，自己已逐漸康復，今天早上醒來，想發100萬墨西哥披索到你的帳戶上」他表示，這100萬墨西哥披索將用旗下銀行的app帳戶發給網友，建議網友都去下載。

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他並舉辦投票，要網友幫他決定，是把款項分成「1000份，每筆1000元披索（約1345新台幣）」、「200份，每筆5000元披索（約6725新台幣）」還是「100份，每筆1萬披索（約1萬3450新台幣）」最後網友投票決定拆成100份，由100位網友幸運中獎。

墨西哥武漢肺炎疫情相當嚴重，據世界實時統計數據（Worldometer），目前多達9萬人因此喪命，總確診數約92萬人。而普利戈從疫情開始便站在商業開放的立場，認為墨西哥的防疫政策既專制又破壞經濟。普利戈是南美洲第7大富豪，旗下薩利納斯集團的業務橫跨電視台、網路、廣播、家用電器到消費電子等領域。

#BuenosDiasATodos, ya es fin de semana y me siento muy bien ????.



Hoy me desperté con las ganas de REGALAR 1 millón de pesos ????, aquí en Twitter, transferido a su App de @BancoAzteca （si no la tienen descárguenla a su cel）, necesito que me ayuden a pensar cómo los reparto: ???? — Ricardo Salinas Pliego （@RicardoBSalinas） October 30, 2020

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