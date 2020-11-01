武肺疫情衝擊川普選情？ 柯文哲：民調顯示拜登贏面較大

美國總統大選在即，現任總統川普與民主黨候選人拜登都在做最後衝刺，但選舉結果可能無法及時出爐，台北市長柯文哲（見圖）昨日表示，他看到的民調都認為拜登會當選，並指武漢肺炎疫情是衝擊川普選情的關鍵。（資料照，記者張嘉明攝）

2020/11/01 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選在即，現任總統川普（Donald Trump）與民主黨候選人拜登（Joe Biden）正在做最後衝刺，但選舉結果可能無法及時出爐；對此，台北市長柯文哲昨（10月31）日表示，他看到的民調都認為拜登會當選，並指武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情是衝擊川普選情的關鍵。

台北市長柯文哲昨天下午參加北市青商會經貿論壇，他表示，每個人看到美國民調，包含太太陳佩琪在內，都指拜登贏面較大，他先前認為沒那麼簡單，選舉結果未必會跟民調一致，但觀察美國的武肺疫情無趨緩跡象，因此他推測「川普的選情已經開始出現不利」。

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針對拜登及其次子杭特（Hunter Biden）爆出「通中」、「通烏」醜聞，香港壹傳媒創辦人黎智英私人助理也傳出，虛構有關杭特的調查報告，柯文哲認為，這起事件確實會讓拜登的支持度更高一點。

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