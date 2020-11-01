為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武肺疫情衝擊川普選情？ 柯文哲：民調顯示拜登贏面較大

    美國總統大選在即，現任總統川普與民主黨候選人拜登都在做最後衝刺，但選舉結果可能無法及時出爐，台北市長柯文哲（見圖）昨日表示，他看到的民調都認為拜登會當選，並指武漢肺炎疫情是衝擊川普選情的關鍵。（資料照，記者張嘉明攝）

    美國總統大選在即，現任總統川普與民主黨候選人拜登都在做最後衝刺，但選舉結果可能無法及時出爐，台北市長柯文哲（見圖）昨日表示，他看到的民調都認為拜登會當選，並指武漢肺炎疫情是衝擊川普選情的關鍵。（資料照，記者張嘉明攝）

    2020/11/01 22:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選在即，現任總統川普（Donald Trump）與民主黨候選人拜登（Joe Biden）正在做最後衝刺，但選舉結果可能無法及時出爐；對此，台北市長柯文哲昨（10月31）日表示，他看到的民調都認為拜登會當選，並指武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情是衝擊川普選情的關鍵。

    台北市長柯文哲昨天下午參加北市青商會經貿論壇，他表示，每個人看到美國民調，包含太太陳佩琪在內，都指拜登贏面較大，他先前認為沒那麼簡單，選舉結果未必會跟民調一致，但觀察美國的武肺疫情無趨緩跡象，因此他推測「川普的選情已經開始出現不利」。

    針對拜登及其次子杭特（Hunter Biden）爆出「通中」、「通烏」醜聞，香港壹傳媒創辦人黎智英私人助理也傳出，虛構有關杭特的調查報告，柯文哲認為，這起事件確實會讓拜登的支持度更高一點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登抨擊川普防疫政策 遭人反問：「那你呢？」
    2020/11/01 21:26

    拜登抨擊川普防疫政策 遭人反問：「那你呢？」
    美大選倒數 外交部：無論誰執政都將持續推動台美關係
    2020/11/01 18:50

    美大選倒數 外交部：無論誰執政都將持續推動台美關係

    e化繳納地價稅　除濕機、手持無線吸塵器等你拿
    酸蘇貞昌失智？ 柯文哲：沒有啦，我只是罵他裝傻
    2020/11/01 10:53

    酸蘇貞昌失智？ 柯文哲：沒有啦，我只是罵他裝傻
    「川普值得第二任」 《CNN》撰稿人：理由很簡單
    2020/11/01 00:16

    「川普值得第二任」 《CNN》撰稿人：理由很簡單
    國際今日熱門
    愛琴海規模7.0超強震 至少30死904人輕重傷
    2020/10/31 23:08

    愛琴海規模7.0超強震 至少30死904人輕重傷

    台北票房觀測站：3國片勇奪單日亞、季、殿軍
    2020/11/01 00:20

    台北票房觀測站：3國片勇奪單日亞、季、殿軍

    三上悠亞萬聖節扮禰豆子被撲倒 網全暴動：我要當竹筒！
    2020/11/01 06:11

    三上悠亞萬聖節扮禰豆子被撲倒 網全暴動：我要當竹筒！

    馬克宏言論惹毛穆斯林 印尼總統怒：恐怖主義與任何宗教無關！
    2020/10/31 22:55

    馬克宏言論惹毛穆斯林 印尼總統怒：恐怖主義與任何宗教無關！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播