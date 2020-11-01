武漢肺炎》香港中聯辦特權入境免檢疫 職員確診還謊報旅遊史

香港中聯辦有位職員確診，不僅透過免檢疫返港，還謊報旅遊史，隱瞞曾去過中國。（彭博）

2020/11/01 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港雖然為因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，規定入境者皆要實施隔離檢疫，不過目前港府編列33類人士可獲免檢疫；然而昨天新增確診6人境外移入、1名本土感染中，有一名境外移入確診者疑似是中聯辦職員，從中國入境時獲免檢疫，確診後還企圖謊報旅遊史。

綜合外媒報導，香港疫情已逐漸趨緩，但本土感染一直無法完全根除，昨天新增的一例確診者是一名疑似偷渡、沒有居港證的42歲中國女子，她在9月28日被港警逮捕後被羈留，在10月30日移至馬頭角羈留中心，結果在昨天確診；目前不清楚該女子何時入港，但她聲稱捕前一直待在九龍塘尾道的一間酒店，詳細行蹤仍有待港警調查，也編列10多名密切接觸者。

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另外，有名境外移入確診者是在信德中心、隸屬中聯辦物產工作的44歲男子，他的居所也是中聯辦的員工宿舍，據說是中聯辦的職員，港府也證實，該男子獲免檢疫入境，10月27日出現症狀，隨後在10月30日確診，雖然一度聲稱從過年以來未曾前往中國，但港府發現他曾在9月底至10月6日至深圳辦公，隨後才利用獲免檢疫入境香港。

男子在返回香港後，期間不只正常上下班，更在傳染期與潛伏期時多日與友人外出活動，其中更因曾從事激烈運動而未配戴口罩；但港府強調，男子在獲免檢疫時有進行檢測為陰性，任職公司也分別在10月9日、29日進行檢測，所有員工皆為陰性，認為男子應該是在香港遭到感染，不過還是編列11人與數名友人進行檢測。

中聯辦對此沒有回應，但港府食物及衞生局局長陳肇始強調，「港府還是認為中國的疫情非常穩定，沒有問題」，該名男子是在潛伏期開始後7天才入境香港，「該確診案例是個案」，不會影響未來的獲免檢疫政策，不過陳肇始也拒絕回應港府是否會對該名男子謊報旅遊史的行為進行開罰。

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