武漢肺炎》中國性工作者確診！感染路徑不明 香港4警先隔離

今天（1日）香港新增1名中國性工作者確診，由於是10月30日被警方逮捕後才確診，目前除了十多人被送隔離，今再新增4名警察為密切接觸者，也必須隔離。圖為香港警察示意圖。（美聯社）

2020/11/01 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1日）香港共新增7名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者，其中有6名是境外移入，1位為本土感染，其中唯一的本土感染者是10月30日被警方逮捕的中國籍性工作者，感染途徑不明，目前除了十多人被送入隔離外，港警再新增4名警察為密切接觸者，必須進行隔離。

綜合外媒報導，這名42歲女子在警方10月28日的掃黃行動中被捕，警方發現她沒有合法居留證，先拘留在旺角警署，後於10月30日經青山灣入境事務中心，數小時後再轉至馬頭角羈留中心等待遣返；她在30日自己發現出現喉嚨痛的症狀，經檢驗後確診。

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該女子聲稱，被捕前一直待在九龍的東方泛達酒店房內，但香港官方不僅無法確定她到底是何時進入香港，也無法追蹤感染來源；目前港府仍在釐清女子的旅遊史及感染途徑，另外也將曾與女子一同被羈留的數十名人送去隔離。

香港警方相當重視此案，也在臉書發文表示，這名確診女子拘留在旺角警署時，共接觸23名警務人員，其中2男2女4名警察已被列為密切接觸者，須隔離；旺角警署也已安排清潔及消毒，警方並要求，如有員警感到身體不適，須立刻接受治療。

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