「川普值得第二任」 《CNN》撰稿人：理由很簡單

美國總統大選將在當地時間11月3日舉行，擔任過美國前總統小布希特助的《CNN》撰稿人詹寧斯表示，「川普值得第二任」。（法新社資料照）

2020/11/01 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將在當地時間11月3日舉行，目前已有超過8500萬選民提早投票，現任總統川普（Donald Trump）與民主黨參選人拜登（Joe Biden）持續搶攻「搖擺州」；對此，擔任過美國前總統小布希（George Bush）特助的《CNN》撰稿人詹寧斯（Scott Jennings）表示，「川普值得第二任」。

詹寧斯在《CNN》發表評論指出，川普的政績顯而易見，不僅降低美國稅率，還支持美國軍人，讓敵人知道美國有能力收拾他們，「看看伊斯蘭國（ISIS）前領袖阿布．貝克爾．巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）或前伊朗聖城軍指揮官卡西姆．蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的下場就知道了」。

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詹寧斯表示，川普不是一個完人，個人歷史與溝通方式可能較為惡劣，選舉是選擇，反對墮胎以捍衛生命權還是支持墮胎捍衛選擇權？加稅還是減稅？言論自由還是干預審查？沒有政治人物讓他完全滿足，但川普比拜登更接近他的理想。

詹寧斯寫道，川普仍有改善空間，但自己身為保守派，拜登絕不代表他支持的政策方向，「拜登幾乎在我關心的每個議題上都未能通過測試，我希望美國能夠徹底擺脫他的關注，尤其是在墮胎方面」。

詹寧斯說，川普處理武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，包括言詞上，縱有缺失，但這次選舉投票將影響未來4年，美國人民很快將能夠接種疫苗，這大部分歸功於川普的在研發疫苗的「曲速行動（Operation Warp Speed）」上的領導，而且無論誰勝選，美國都會戰勝這種病毒。因此，他認為選擇已經很清楚了。

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