美國大選》佛州鐵票催不出來 民主黨：我們必須趕快止血

佛州邁阿密戴德郡官員正在整理郵寄的投票單。（法新社）

2020/10/31 21:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選倒數3天，擁有29張選舉人票的全美最大搖擺州佛羅里達州，是川普連任或拜登勝出的關鍵一役。然而，美國政治新聞網站《Politico》29日報導，民主黨在佛州的最大票倉「邁阿密戴德郡」（Miami-Dade County），提早投票成績差強人意，嚴重威脅拜登拿下佛州的機會。

據報導，若拜登在「深藍票倉」邁阿密戴德郡的得票，未能拉開與川普的距離，以彌補其他郡的落後，將難以攻克佛州。然而，該郡民主黨註冊選民此次提早投票的比率，竟低於共和黨，甚至比2016年同時期還低。當年，希拉蕊在該郡的得票比川普多出29％，但最後仍將佛州拱手讓人。

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在邁阿密戴德郡，共和黨選民的投票率已達59％，是2016年的2倍，反觀民主黨選民此次的投票率為53％。尤有甚者，佔該郡人口7成的西班牙裔選民中，共和黨選民的投票率甚至比民主黨高出9個百分點（57％比48％）。佛州民主黨數據分析師伊瑟貝爾（Matt Isbell）坦承，該郡西裔民主黨選民的投票情況是一大隱憂，如此大的差距在布勞沃德郡和橘郡等地都不存在。

非營利組織「美國投票」（America Votes）的佛州負責人蓋斯（Joshua Geise），與當地50個團體合作為拜登拉票。他表示，已和團隊挨家挨戶拜票，希望在最後的週末催出更多民主黨選票，阻止共和黨在提早投票階段「大豐收」，「我們必須趕快止血」。在傳統上，民主黨提早投票的情形踴躍，共和黨則偏好選舉當日才投票。

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