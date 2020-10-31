疫情與川普催化 逾1/3美國人提前投票創紀錄

11月3日美國總統大選投票日倒數，目前超過8500萬選民提早投票，全國提早投票人數已超越2016年投票總數的6成，疫情效應與總統川普選戰激化，造就這次投票率大增。（本報合成，資料照）

2020/10/31 13:41

〔中央社〕11月3日美國總統大選投票日倒數，目前超過8500萬選民提早投票，全國提早投票人數已超越2016年投票總數的6成，疫情效應與總統川普選戰激化，造就這次投票率大增。

● 本屆提前投票已超越上屆總投票6成

根據佛羅里達大學（University of Florida）的「美國選舉計畫」（United States Elections Project）統計，全美提早投票人數持續刷新紀錄，目前已投票人數超越2016年大選總數的6成。

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前所未見的踴躍提早投票，反映共和黨總統川普與民主黨候選人拜登（Joe Biden）的對決這次激出選民濃厚興趣，也想避開3日投票當天過於擁擠而曝露於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）風險下。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，登記選民中已完成提前投票前3高的州分別為蒙大拿州（56%登記選民已投完票）、華盛頓州（53%）、科羅拉多州（52%）與俄勒岡州（52%）。另外14州也有至少40%以上的登記選民完成提前投票。

川普10月初確診痊癒後全力造勢，猛攻拜登父子與俄、中的政商關係，拜登則猛打川普防疫不力，加上川普本人風格引發選民愛恨極端，選情在最後一個月急遽升溫。

● 選舉日恐淪為「選舉月」

已有8500多萬美國人提前投票，但是每一州對於何時開始計票的規範不一，以致選舉結果可能要大選後好幾天、甚至好幾週才會出爐，恐衍生爭議。

郵寄投票增加勢必延宕計票，原因之一是郵寄選票須經拆封、驗證簽名等程序，處理費時。有些州可在選前預先處理選票，像先查核選民資訊並製表等，以加速大選結果出爐。但在某些民調差距極小的州，法律禁止提前處理。因此在11月3日當天，選務官員必須處理現場投票、同時還有前所未有數量規模的郵寄投票。

另一因素是部分州的期限規定寬鬆。以美國人口最多的加州為例，選民只要在11月3日大選日以前寄出選票，選票在選後17天內送達，都算有效票；密西根則是郵戳需在大選日以前，選後14天內寄達才算有效；北卡與賓州則規定要大選日前寄出、選後3天內送抵選務單位的票才能採計。

因此即便沒有重大爭議，大選確切結果快則幾天、慢則2至3週才會底定，若有搖擺州票數差距過小要重新驗票，或有候選人提出法律訴訟，結果恐還會拖更久。

● 搖擺州都出現選票寄送延宕 牽動翻盤

「華盛頓郵報」今天報導，美國郵政管理局（USPS）最新資料顯示，關鍵搖擺州的不在籍投票寄送速度較其他州慢，恐為選舉帶來另一波爭議變數。

過去5天，負責10個激戰州的17個郵政區，準時將郵寄選票送達選務單位比率僅89.1%，低於全國平均值5.9個百分點，意味有超過1/10的郵寄選票恐趕不上。

相關延宕恐對選情影響至鉅，因為有28州不接受11月3日大選投票日之後才寄達的選票，即便郵戳是11月3日之前。郵政系統持續出狀況恐會讓全國數以萬計的選票淪為無效，進而影響川普、拜登在搖擺州的攻防，甚至白宮誰屬。

一般認為通訊投票較不利於共和黨。美國郵政管理局今夏由川普大金主德喬伊（Louis Dejoy）接任局長、為求撙節取消一堆措施導致超過7%的全國平信寄送變慢後，早已在美吵得不可開交。

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