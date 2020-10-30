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    國安疑慮大！ 傳日本欲祭嚴格規定 將中國踢出無人機供應鏈

    傳日本當局為了更廣泛的加強國家安全，預計明年將修法，把中國從無人機供應鏈中踢出，圖為日本公司研發無人機。（路透）

    傳日本當局為了更廣泛的加強國家安全，預計明年將修法，把中國從無人機供應鏈中踢出，圖為日本公司研發無人機。（路透）

    2020/10/30 11:46

    〔即時新聞／綜合報導〕6名熟悉日本政府事務人士透露，日本當局為了更廣泛的加強國家安全，保護政府敏感資訊，預計明年將修法，把中國從無人機供應鏈中踢出。知情人士表示，日本政府主要考量的點在資訊技術、供應鏈、網路安全以及智慧財產權上，而日本絕對不是唯一會擔心的國家。

    據《路透》報導，儘管日本對於中國大力出口敏感科技，例如商業無人機和攝影機等如此擔憂，不過日本仍得平衡這些恐懼，以對抗對中國如此深度的經濟依賴，除此之外，日本還必須遊走在美中的緊張關係之間，因此，與中國有太多事項進行合作，其實蠻奇怪的，特別包含科技技術在內。

    《路透》引述1名日本政府高層人員指出，「對日本來說，中國是一個重要的巨大市場，但另一方面而言，還是得擔心先進科技與技術等資料會洩漏，除了流向中國外，還有可能被中共解放軍使用」。目前日本自衛隊有數百架無人機，部分為中國製，海上保安廳有約30架無人機，幾乎都是中國製造，雙方都稱他們會避免這些無人機用於安全相關議題上。

    目前尚不清楚是否會將舊的無人機全部換掉，不過可以確定的是，經修改政策後，新的無人機，針對敏感議題，例如刑事調查、基礎建設作業以及緊急搜救行動的無人機，未來都將具備防止資料外洩的能力，同時也將適用於更嚴格的審核程序。

    預計這項更嚴格的規範將在2021年4月上路，儘管沒有提到任何國家的名字，但這名政府高層人員及執政黨消息來源都向《路透》表示，這項規範就是為中國而設，除此之外，日本今年底前也將公佈一項促進經濟安全的法律提案，而日本國家安全委員會今年4月更成立部門，專研經濟問題（如先進技術等）如何影響國家安全。

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