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    當選就撤中國關稅？拜登陣營：先和盟友談

    拜登對中政策仍受到不少質疑。（美聯社）

    拜登對中政策仍受到不少質疑。（美聯社）

    2020/10/29 11:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統民主黨候選人拜登選情樂觀，令外界擔憂的是，他的對中政策至今曖昧不明，與強打對中強硬的現任總統川普形成兩個極端。拜登陣營今表示，待當選後，會立即就美中關稅問題諮詢盟國。

    拜登兩名高階顧問當地時間週三接受《路透》 專訪，談拜登當選後的當務之急，就是避免重蹈川普激起重大夥伴對立的覆轍，即對歐盟和加拿大貨品課徵關稅，達到他的「美國優先」政策。

    歐巴馬政府高階外交政策成員普雷史考特（Jeffrey Prescott）表示，川普政府失敗的點在於想憑一己之力解決中國問題，這反倒給了對方溜之大吉的機會，但對於拜登當選後是否會移除川普已在中國身上施加的重稅，兩名顧問皆不願表態，「在政權交接，充分了解狀況之前，他（拜登）不會把自己限縮在任何不利局面。」

    前白宮、五角大廈顧問麥肯（Brian McKeon）強調，可以先從撤銷對歐盟、加拿大身上的關稅做為第一步，透過合作處理貿易問題，安撫美國盟友的情緒，而非像川普一樣單方面行動。

    普雷史考特補充，與盟友諮商來辨別在哪些領域能夠對中國取得最大平衡相當重要，但他們卻遭到了川普的排斥和羞辱，強調此舉只會讓美國在對中議題上更加脆弱。

    拜登曾表態他對中國會比川普更強硬，也不懼怕使用貿易壁壘，前提是要師出有名、有其道理，他在5月向鋼鐵業者保證，除非產能過剩的問題獲得全球性的解決，否則不會撤銷鐵和鋁的關稅。

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