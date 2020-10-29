中、俄、伊朗試圖干預美國大選 美專家：選前選後都要警惕

俄羅斯、伊朗和中國今年都曾試圖入侵美國競選活動和候選人網路，美國學者認為，干預大選的作為不僅在選舉中要提防，選後也要時時警惕。（路透）

2020/10/29 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選進入倒數階段，而日前有美國情報官員警告，俄羅斯、伊朗和中國都試圖干預2020年美國大選，部分美國學者認為，干預大選的作為不僅在選舉中要提防，選後也要時時警惕。

根據《美國之音》報導，美國國家情報總監辦公室反間諜與安全中心（NCSC）主任伊萬尼納（William Evanina）近期證實，俄羅斯、伊朗和中國在今年都曾試圖入侵美國主要的競選活動和候選人網路，雖然目前沒有跡象表明投票和大選受到影響，但美國情報部門誓言會嚴厲打擊外國干預選舉行為。

請繼續往下閱讀...

德國馬歇爾基金會民主保障聯盟（Alliance for Securing Democracy）主任羅森伯格（Laura Rosenberger）週二在一場線上討論會中表示，她最擔心的是外國行為者製造所謂的「觀感上的駭客入侵」，就像是俄羅斯在2016年公布所謂「證據」，稱其進行駭入或掌握數據等，但實際上並沒有發生這樣的狀況，藉此散播混亂，讓民眾對選舉結果合法性產生質疑。

德國外交關係委員會高級研究員、曾任《紐時》駐中記者的狄雨霏（Didi Kirsten Tatlow ）在《新聞周刊》刊登的一篇調查報告中表示，中國在影響選舉方面的策略與俄羅斯不同，沒有明確黨派傾向，也不一定是散播假消息，主要是轉發會引發種族分裂的可信內容為主。

針對美國選後中國構成的潛在威脅，羅森伯格表示，目前並沒有公開資料或證據顯示中國有意進行選後干預，但是她表示，中國的目標在選舉之外。對於選後短期內的狀況，羅森伯格表示她對中國不是特別擔心，主要是擔心俄羅斯，但這並不是說中國所構成的威脅或挑戰不會持續到選舉之後，中國的行動目的是試圖影響美國公共輿論，試圖貶低、破壞和削弱民主。

華盛頓智庫傳統基金會負責國家安全問題研究的卡拉法諾（James Jay Carafano）則提出不同看法，雖然應當對外國的干預來保持警惕和擔憂，但他認為，幾乎沒有證據顯示外國干預在操縱選舉上有成效。卡拉法諾指出，美國已採取許多措施來應對威脅，像是伊朗的行動就被美國迅速發現，而包括臉書在內的科技公司也都在採取行動，即時發現和處理外國政府透過社交媒體發起的假消息攻勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法