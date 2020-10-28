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    美大選倒數 美企憂社會動盪狂買保險

    美國各地的零售商、藥局、酒類商店或其他業者正搶買保險，以保護店鋪免受社會動盪所造成的破壞。圖為芝加哥的LV專賣店，在外部被夾板包覆的情況下開門營業。（路透）

    美國各地的零售商、藥局、酒類商店或其他業者正搶買保險，以保護店鋪免受社會動盪所造成的破壞。圖為芝加哥的LV專賣店，在外部被夾板包覆的情況下開門營業。（路透）

    2020/10/28 23:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國大選倒數6天，由於擔心選後可能發生街頭暴力，各地的零售商、藥局、酒類商店或其他業者正搶買保險，以保護店鋪免受社會動盪所造成的破壞。

    《路透》報導，保險業內消息人士稱，許多商店和辦公室正面臨這類保單高達2位數的加價幅度，但無論如何還是得購買保險，因為不這樣做的成本可能更高。

    包括紐約、洛杉磯和波特蘭在內的美國主要城市，不少業者對窗戶被砸、商品被盜或商店或辦公室被燒感到記憶猶新。今年5月，在非裔美國人弗洛伊德（George Floyd）被槍殺所引起的和平示威掩護下，有些人趁機大肆破壞。

    在芝加哥的商業區「華麗一英里」（Magnificent Mile），Gucci、H＆M和諾德斯特龍百貨公司（Nordstrom）等商店在幾個月前遭搶劫，目前雖已開門營業，但外部仍被夾板覆蓋。

    安聯集團特殊保險部門的全球和政治暴力業務範圍的負責人魯斯威格（Björn Reusswig）表示，「我認為這不是一個是否問題，這是這些暴力抗議活動的嚴重程度問題。」

    保險公司和經紀人稱，涵蓋美國社會動盪損害的商業保險，10月的銷售量比9月多了1倍。部分原因在於，一些保險業者在對零售商和藥局等企業的一般財產保險中，停止涵蓋「罷工、暴動和公民騷亂」，但這些業者在騷亂中受到重創，迫使他們採取行動。

    知情人士說，一些藥房、雜貨店和販售酒類的連鎖店在他們的保險公司停止將騷亂納入保險涵蓋範圍後，也在尋找其他保單；一些州政府的建築物也在騷亂期間遭破壞，他們也在買保險。

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