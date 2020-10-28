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    美國大選》爆料鮑虧拜登：「我沒要見他，是他要見我」

    美國民主黨總統候選人拜登次子杭特的前生意夥伴鮑布林斯基說，拜登家族為了華鷹控股賭上整個家族的薪傳，「他們很清楚他們在幹嘛」。圖為鮑布林斯基22日在總統電視辯論前受訪。（美聯社）

    美國民主黨總統候選人拜登次子杭特的前生意夥伴鮑布林斯基說，拜登家族為了華鷹控股賭上整個家族的薪傳，「他們很清楚他們在幹嘛」。圖為鮑布林斯基22日在總統電視辯論前受訪。（美聯社）

    2020/10/29 00:27

    〔編譯張沛元／綜合報導〕近來頻爆美國民主黨總統候選人拜登家族黑料的退役美國海軍上尉鮑布林斯基（Tony Bobulinski）27日受訪時說，當初是拜登家族找上他出任該家族與中國華信能源董事長葉簡明合夥成立控股公司「華鷹控股」（SinoHawk Holdings）的首席執行長，不但為此請他吃飯，還介紹他與拜登見面。

    華鷹控股是拜登次子杭特˙拜登（Hunter Biden）、拜登胞弟吉姆˙拜登（Jim Biden），以及葉簡明的合夥事業，也是外界眼中拜登從中國牟取不當利益的關鍵。

    鮑布林斯基說，拜登家族為了拉他入夥與接下華鷹控股執行長一職而請他喝酒吃飯，並經由吉姆與杭特的介紹與拜登見面…「我沒要求跟拜登見面…是他們要求我跟拜登見上一面。他們賭上了整個家族的薪傳。他們很清楚他們在幹嘛。」

    根據鮑布林斯基的說法，此一會面的時間點是2017年5月2日晚上10點38分；而根據紐約郵報稍早披露的杭特電子郵件，杭特在11天後的同年5月13日，收到來自一家國際管理顧問公司的電郵，內容提及與華信能源合作（即華鷹控股）的「報酬方案」，其中「H」拿20%股份，「大人物」拿10%；鮑布林斯基踢爆，H指的是杭特，大人物就是拜登。

    拜登陣營多次否認拜登涉及杭特的海外生意，拜登本人在22日的最後一場總統候選人電視辯論中也強調，畢生沒從海外拿過錢。

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