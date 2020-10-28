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    美學者預言川普會大勝 3大問題使民調不可信

    27日在密西根州的川普支持者，觀看透過大螢幕投放的川普造勢活動。（美聯社）

    27日在密西根州的川普支持者，觀看透過大螢幕投放的川普造勢活動。（美聯社）

    2020/10/28 23:58

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統選舉倒數6天，多數民調都顯示，民主黨總統候選人拜登的支持度，持續領先爭取連任的共和黨籍現任總統川普。不過，有學者投書美國媒體，認為大多數民調存有3大問題，不見得準，文中預測，川普不僅會勝選，還是大贏。

    俄亥俄州伍德郡共和黨主席耶庫波斯基（Jonathan Jakubowski）以及亞利桑那州立大學凱瑞商學院研究助理教授馬克里迪斯（Christos Makridis）27日投書「國會山報」（The Hill），認為民調不可盡信，兩人認為，川普正邁向勝選，而且是大勝。

    文中指出，儘管絕大多數的民調都顯示，拜登正在領先，或與川普打成平手，但是這些民調存有提問方式預設立場、抽樣樣本代表性不足，以及當前週期的新聞內容可能左右選民、尤其是搖擺州的態度等3大問題。其中，第3個問題以近期拜登兒子杭特陷入的貪腐疑雲扯上父親為例，指這些新聞就可能有利於川普，若再加上經濟持續復甦，或許將為川普選情注入強心針。

    文中說，蓋洛普近期的民調顯示，56%的登記選民認為自己過得比4年前好，在美國正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）之際，這個比例引人注目；再細究8個搖擺州的蓋洛普民調數字和選民登記資料，發現自認過得較好的選民所佔比例較高者，對拜登的平均支持度較低、對川普支持度較高；自認過得較好者、和自稱會投給拜登的人，兩者所佔比例差距更大，在戰場州賓州此差距為5.3個百分點。

    再看兩黨選民登記人數，賓州民主黨登記選民人數，超過共和黨人數的幅度，從5月的80萬3427人，縮小到10月為止的70萬853人，減少了10萬多人；而且事實上，自2016年以來，共和黨爭取到的註冊選民人數是民主黨的7倍，在另外兩個戰場州北卡羅來納、佛州，也呈現類似的趨勢。

    支持者28日在亞利桑那州等著進入川普的造勢會場。（法新社）

    支持者28日在亞利桑那州等著進入川普的造勢會場。（法新社）

    拜登27日在喬治亞州造勢。（法新社）

    拜登27日在喬治亞州造勢。（法新社）

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