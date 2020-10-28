《即時說新聞》費城警槍殺黑人 抗議群眾深夜打劫商家

費城民眾抗議華勒斯遭警察執法過當殺害。（美聯社）

2020/10/28 15:54

〔影音新聞／綜合報導〕美國費城當地27日晚間發生大規模暴動，民眾上街抗議警方殺害27歳的黑人華勒斯（Walter Wallace Jr.），警民發生激烈衝突，數百位抗議民眾衝破警方防線，四處打劫商家，抗議活動至少造成30名警察掛彩。

案發當時，華勒斯正走在街上，兩名員警持槍對著他，要他放下刀子，並警告他別再靠近，但華勒斯沒有聽從指示，兩名員警之後開了數槍擊斃他。突如其來的噩耗讓華勒斯的母親悲痛欲絕。民眾隨後也組織遊行，上街抗議，高呼黑人的命也是命和華勒斯的名字。兩名涉案員警當天都有配戴攝影機，費城市長肯尼（Jim Kenney）以及警察局長奧特洛（Danielle Outlaw）承諾，將會全面調查這起事件。

請繼續往下閱讀...

有一名家屬表示，當時華勒斯的母親打電話想請人來幫助他兒子，因為華勒斯有精神疾病，沒想來幫忙的警察殺了她的兒子。而且他看過事發影片後說，如果當時兩名警察有配備像是電擊槍等非致命性武器，或許悲劇就不會發生。

有目擊者認為警察當時沒有必要開那麼多槍，而且只須瞄準華勒斯的腿，不過也有警察表示，說出只要瞄準嫌犯的腿證明了他的無知，不了解警察執勤面臨的風險，這次警方疑似又執法過當，再度加強民眾施壓美國政府改革體制內種族問題的力道。

費城警察築起人牆。（法新社）

民眾與警察對峙。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法