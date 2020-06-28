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前總統威爾遜挺種族隔離 美國普林斯頓大學學院改名

美國長春藤名校普林斯頓大學今天宣布，由於前總統伍德洛．威爾遜（Woodrow Wilson）支持種族隔離的政策與觀點，將把他的名字從公共政策學院中去除。（美聯社）

美國長春藤名校普林斯頓大學今天宣布，由於前總統伍德洛．威爾遜（Woodrow Wilson）支持種族隔離的政策與觀點，將把他的名字從公共政策學院中去除。（美聯社）

2020-06-28 15:44:11

〔即時新聞／綜合報導〕全美反種族歧視運動延燒，美國長春藤名校普林斯頓大學（Princeton University）今天宣布，由於前總統伍德洛．威爾遜（Woodrow Wilson）支持種族隔離的政策與觀點，將把他的名字從學院中去除。

綜合外媒報導，非裔美國人佛洛伊德（George Floyd）之死引爆美國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，部分人士要求去除某些歷史人物的紀念物，因為其生前涉及種族歧視。普林斯頓大學董事會昨日（27日）投票通過，將伍德洛．威爾遜公共與國際事務學院，以及住宿學院威爾遜學院改名。

普林斯頓大學校長艾斯古柏（Christopher Eisgruber）表示，董事會認為，威爾遜支持種族隔離政策，「就算以他的時代標準評斷」，種族歧視也是相當明顯，因此他的名字不適合作為學校或學院的名字，尤其是公共政策學院。

伍德洛．威爾遜公共與國際事務學院將改名為普林斯頓公共與國際事務學院，住宿學院威爾遜學院改名為第一學院。

威爾遜在1913年到1921年擔任美國總統，在第一次世界大戰後籌建國際聯盟，並獲得諾貝爾和平獎，但他也支持在聯邦機構實施種族隔離，而招致批評。

美國前總統伍德洛．威爾遜。（美聯社）

美國前總統伍德洛．威爾遜。（美聯社）

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