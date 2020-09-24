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    警察射殺非裔女僅1人起訴 示威爆衝突2警中彈

    因不滿陪審團對槍擊非裔女泰勒的員警判決過輕，肯塔基州路易維爾23日示威爆警民衝突，兩名員警中彈送醫。（法新社）

    因不滿陪審團對槍擊非裔女泰勒的員警判決過輕，肯塔基州路易維爾23日示威爆警民衝突，兩名員警中彈送醫。（法新社）

    2020/09/24 15:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔女泰勒（Breonna Taylor）3月被3名警察闖入住處射殺身亡，引發肯塔基州連月示威，最新判決出爐，僅一名涉案警員被起訴，引發大眾不滿，肯州民眾23日在路易維爾（Louisville）再次示威抗議，晚間警民爆發衝突兩名員警中彈。

    綜合外媒報導，美國的反種族歧視示威延燒數個月，非裔女泰勒之死是抗議活動的導火線之一，在陪審團裁決下，涉案的警員漢基森（Brett Hankison）因肆意向鄰居的公寓建築開槍，被以危害安全罪（wanton endangerment）起訴，另外2名員警不起訴，因沒有1人因槍殺泰勒被起訴，再點燃當地民眾的怒火。

    陪審團判決公布後，肯塔基州檢察長卡麥隆（Daniel Cameron）表示，這是場悲劇，自己清楚判決並不會讓所有人滿意，每個人都有自己正義的標準。卡麥隆強調，開槍導致泰勒死亡的2名警官，是為了自我保衛，因此不會被起訴。

    涉案員警的判決公布引發大批民眾不滿，示威者23日再度走上肯塔基州的街道，遊行數小時，高喊「直到黑人的命被重視前，沒有其他生命是更重要的」，途中與警方發生零星衝突。

    民眾持續進行和平示威，全副武裝的員警在傍晚要求民眾在晚間9點宵禁前離開，並發射化學刺激物，隨後人群中傳出槍響，2名員警中彈，臨時警察局長施羅德（Robert Schroeder）表示，兩名警官都在醫院接受治療，1人情況穩定，另1人則在接受手術，無生命危險，目前已逮捕嫌犯。

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