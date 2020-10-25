拜登選前猛燒錢 競選廣告再次登上黃金時段

民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）的競選廣告再一次登上熱門時段。圖為大選早期拜登的競選廣告。（彭博）

2020/10/25 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選進入倒數計時，民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）的競選廣告再一次登上熱門時段，拜登競選陣營在9月募得破紀錄額度的政治獻金，使他們不管在便宜或昂貴的廣告時段中都能強力行銷自身。

據《CNN》 報導，拜登的競選廣告24日晚間在美國職棒（MLB）世界大賽系列賽第四場正式播放，並且由知名演員布萊德彼特（Brad Pitt）擔任旁白。這是拜登陣營又一次在熱門黃金時段播放廣告，他們之前已在5場美式足球聯賽（NFL）及每場MLB世界大賽裡插播競選廣告了，其中還有部分是由演員艾略特（Sam Elliot）旁白的。

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拜登競選陣營宣布他們在9月這個季度破紀錄地募得3億8300萬美元（約110億台幣）政治獻金，使他們銀行累積存款有4億3200萬美元（約124億台幣），也讓他們有錢購買美國最昂貴的廣告黃金時段。

拜登陣營不會公布他們到底花了多少錢在週六晚上插播這則廣告。外界估計上週他們在世界大賽裡購買的廣告時段約值400萬美元（約1億1500萬台幣），僅稍低於拜登競選陣營秋季在愛荷華州（Iowa）購買的所有廣告合計總額。

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