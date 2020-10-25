為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登選前猛燒錢 競選廣告再次登上黃金時段

    民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）的競選廣告再一次登上熱門時段。圖為大選早期拜登的競選廣告。（彭博）

    民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）的競選廣告再一次登上熱門時段。圖為大選早期拜登的競選廣告。（彭博）

    2020/10/25 23:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美國大選進入倒數計時，民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）的競選廣告再一次登上熱門時段，拜登競選陣營在9月募得破紀錄額度的政治獻金，使他們不管在便宜或昂貴的廣告時段中都能強力行銷自身。

    《CNN》 報導，拜登的競選廣告24日晚間在美國職棒（MLB）世界大賽系列賽第四場正式播放，並且由知名演員布萊德彼特（Brad Pitt）擔任旁白。這是拜登陣營又一次在熱門黃金時段播放廣告，他們之前已在5場美式足球聯賽（NFL）及每場MLB世界大賽裡插播競選廣告了，其中還有部分是由演員艾略特（Sam Elliot）旁白的。

    拜登競選陣營宣布他們在9月這個季度破紀錄地募得3億8300萬美元（約110億台幣）政治獻金，使他們銀行累積存款有4億3200萬美元（約124億台幣），也讓他們有錢購買美國最昂貴的廣告黃金時段。

    拜登陣營不會公布他們到底花了多少錢在週六晚上插播這則廣告。外界估計上週他們在世界大賽裡購買的廣告時段約值400萬美元（約1億1500萬台幣），僅稍低於拜登競選陣營秋季在愛荷華州（Iowa）購買的所有廣告合計總額。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    驚！ 福斯新聞再爆拜登中國投資 點名賀錦麗等大咖涉入
    2020/10/24 18:11

    驚！ 福斯新聞再爆拜登中國投資 點名賀錦麗等大咖涉入
    無論川普或拜登贏得大選 「供應鏈撤中」已成趨勢
    2020/10/24 16:50

    無論川普或拜登贏得大選 「供應鏈撤中」已成趨勢

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    真的變「習NN」? 資深媒體人質疑不報「電郵門」 節目通告秒被取消
    2020/10/24 16:35

    真的變「習NN」? 資深媒體人質疑不報「電郵門」 節目通告秒被取消
    中國交易關鍵證物曝光！杭特前合夥人：拜登是騙子
    2020/10/24 05:51

    中國交易關鍵證物曝光！杭特前合夥人：拜登是騙子

    消費旺季 投資正當時
    宣傳經費不足？ 川普陣營：錢不是問題
    2020/10/20 23:58

    宣傳經費不足？ 川普陣營：錢不是問題
    國際今日熱門
    葛來儀《外交家》撰文：美民調顯示協防台灣的支持度上升
    2020/10/25 06:12

    葛來儀《外交家》撰文：美民調顯示協防台灣的支持度上升

    川普完成投票 「我投給一個叫川普的傢伙」
    2020/10/25 06:16

    川普完成投票 「我投給一個叫川普的傢伙」

    英國武漢肺炎新增2萬3012人確診
    2020/10/25 01:21

    英國武漢肺炎新增2萬3012人確診

    阿富汗首都教育中心自殺炸彈攻擊 至少18死57傷
    2020/10/25 02:36

    阿富汗首都教育中心自殺炸彈攻擊 至少18死57傷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播