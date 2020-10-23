中國交易關鍵證物曝光！杭特前合夥人：拜登是騙子

2020/10/24 01:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）次子杭特（Hunter）「電郵門」風波愈演愈烈，他們在中國事業的首席執行長（CEO）、合夥人鮑布林斯基（Tony Bobulinski）再度出面砲轟「喬．拜登是騙子」，並稱杭特把中國當作「個人存錢筒」，聯邦調查局（FBI）已在美國時間23日上午要求與鮑布林斯基會面。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，鮑布林斯基直言「喬．拜登是騙子」，他說：「我聽聞拜登自稱從未與杭特討論過生意，這是錯誤的，我對此有第一手的了解，因為我直接與拜登一家打交道，這包括喬．拜登。」鮑布林斯基說自己從未參加過政治活動，也沒對民主黨有什麼貢獻，身為退伍軍人和愛國者，「需要提供事實的真相。」

根據《華盛頓時報》（Washington Times）報導，鮑布林斯基曾在2015年與2017年與拜登家族有生意往來，他說，杭特（Hunter Biden）將中國的信貸額度變成他的「個人存錢桶」，鮑布林斯基在記者會當場出示3台手機，他說這些手機裝有拜登家族相關證據，他發誓要將手機和大量文件交給FBI和參議院委員會，已調查拜登在國外的商業交易。

根據《福斯新聞》（Foxnews）報導，美國參議院國安委員會美國時間23日聲明指出，鮑布林斯基的律師已經表明，聯邦調查局已經要求鮑布林斯基當天上午接受訪問（interview），並要求他提供手機，FBI對此回應，「我們進行調查的標準作法是既不確認也不否認。」

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