真的變「習NN」? 資深媒體人質疑不報「電郵門」 節目通告秒被取消

2020/10/24 16:35

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選倒數11天,川普、拜登陣營無不加緊腳步拉票,長期與《CNN》合作,在節目上發表諷刺川普言論的英國資深媒體人摩根(Piers Morgan)爆料,自己因在專欄撰文質疑《CNN》對於拜登次子杭特的「電郵門」醜聞隻字未提一事,慘被《CNN》取消節目通告。

根據《每日郵報 》報導,自2011年與《CNN》合作至今的英國資深媒體人摩根透露,自己在2天前曾在專欄上撰文質疑,為何《CNN》不追蹤報導拜登家族的「電郵門」新聞。不料,數小時後,早在1個月前就已敲定的《CNN》節目通告,竟無預警被取消。

摩根表示,儘管現在沒有充足的證據證明是否真有「電郵門」一事,但以新聞媒體的立場就是該中立、客觀的報導此事,認為《CNN》現在的政治立場過於偏頗,並說他認為《CNN》只能接受他發表關於川普的負面言論,而不能容納其他聲音,恐讓民主黨流失選票。

UPDATE: After this interview aired, my book-promoting appearance on CNN’s @ReliableSources this Sunday - which they had pursued me for weeks to do - was abruptly cancelled.

???? https://t.co/PP2wrJVitL