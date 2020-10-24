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    真的變「習NN」? 資深媒體人質疑不報「電郵門」 節目通告秒被取消

    長期與美媒《CNN》合作的英國資深媒體人摩根（Piers Morgan）爆料，自己日前在專欄撰文質疑《CNN》為何不報拜登家族的「電郵門」醜聞，隨即被《CNN》取消通告。（路透社資料照）

    長期與美媒《CNN》合作的英國資深媒體人摩根（Piers Morgan）爆料，自己日前在專欄撰文質疑《CNN》為何不報拜登家族的「電郵門」醜聞，隨即被《CNN》取消通告。（路透社資料照）

    2020/10/24 16:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數11天，川普、拜登陣營無不加緊腳步拉票，長期與《CNN》合作，在節目上發表諷刺川普言論的英國資深媒體人摩根（Piers Morgan）爆料，自己因在專欄撰文質疑《CNN》對於拜登次子杭特的「電郵門」醜聞隻字未提一事，慘被《CNN》取消節目通告。

    根據《每日郵報 》報導，自2011年與《CNN》合作至今的英國資深媒體人摩根透露，自己在2天前曾在專欄上撰文質疑，為何《CNN》不追蹤報導拜登家族的「電郵門」新聞。不料，數小時後，早在1個月前就已敲定的《CNN》節目通告，竟無預警被取消。

    摩根表示，儘管現在沒有充足的證據證明是否真有「電郵門」一事，但以新聞媒體的立場就是該中立、客觀的報導此事，認為《CNN》現在的政治立場過於偏頗，並說他認為《CNN》只能接受他發表關於川普的負面言論，而不能容納其他聲音，恐讓民主黨流失選票。

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