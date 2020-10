波蘭反墮胎法引眾怒 民眾無懼疫情抗議到深夜

2020/10/24 23:41

〔即時新聞/綜合報導〕波蘭憲法法庭於本週四(22)宣佈,若因胎兒「先天性缺陷」而墮胎違憲,此舉代表著波蘭幾乎全面禁止人工流產,因而引發波蘭人民不滿。民眾先於22日上街進行示威活動,今(24)日也再度於首都華沙以及其他各大城市上街抗議。

綜合外媒報導,示威者聚集在執政黨黨魁卡臣斯基(Jaroslaw Kaczynski)的住宅外頭,揮舞標語與旗幟,其上寫著「你的雙手沾滿鮮血」和「你正在製造女性地獄」,

波蘭鎮暴警察則嘗試以胡椒噴霧以及催淚瓦斯驅趕抗議群眾。據警方事後表示,他們拘留了15名示威者。

報導稱,憲法法庭的判決讓卡臣斯基4年前的心聲得以實現,卡臣斯基曾表示,他會努力確保每個有缺陷的但仍降生的嬰孩都能接受受洗、能被安葬,也能有自己的名字。

波蘭媒體估計此次抗議活動至少有1萬5000人參加。僅管波蘭官員以擴音器向民眾表示,由於當前武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)正在大流行,因此集會是非法的,但抗議民眾無視官方的警告,一路從卡臣斯基的住家步行10公里到華沙市中心的政府大樓,並進行示威抗議直到深夜。

在憲法法庭作出裁決後,目前波蘭婦女只有在生命或身體健康受到危害,以及因強姦或亂倫而造成懷孕的情況下才能合法人工流產。國內外的人權組織因此大肆批評此裁決是在侵犯波蘭婦女的人權。

Brave women of Poland, out on the streets, protesting against the new extreme abortion ban... so many women all around the world are supporting you... with solidarity, sisterhood. Let women choose! #StrajkKobiet pic.twitter.com/KwR2djGrVR

Removing the basis for almost all legal abortions in #Poland amounts to a ban & violates #HumanRights. Today’s ruling of the Constitutional Court means underground/abroad abortions for those who can afford & even greater ordeal for all others. A sad day for #WomensRights.