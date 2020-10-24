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    波蘭反墮胎法引眾怒 民眾無懼疫情抗議到深夜

    波蘭警方以胡椒噴霧驅趕抗議民眾。（法新社）

    波蘭警方以胡椒噴霧驅趕抗議民眾。（法新社）

    2020/10/24 23:41

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭憲法法庭於本週四（22）宣佈，若因胎兒「先天性缺陷」而墮胎違憲，此舉代表著波蘭幾乎全面禁止人工流產，因而引發波蘭人民不滿。民眾先於22日上街進行示威活動，今（24）日也再度於首都華沙以及其他各大城市上街抗議。

    抗議者高舉各式標語以表達對波蘭政府與憲法法庭判決的不滿。（法新社）

    抗議者高舉各式標語以表達對波蘭政府與憲法法庭判決的不滿。（法新社）

    綜合外媒報導，示威者聚集在執政黨黨魁卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）的住宅外頭，揮舞標語與旗幟，其上寫著「你的雙手沾滿鮮血」和「你正在製造女性地獄」，

    波蘭鎮暴警察則嘗試以胡椒噴霧以及催淚瓦斯驅趕抗議群眾。據警方事後表示，他們拘留了15名示威者。

    報導稱，憲法法庭的判決讓卡臣斯基4年前的心聲得以實現，卡臣斯基曾表示，他會努力確保每個有缺陷的但仍降生的嬰孩都能接受受洗、能被安葬，也能有自己的名字。

    波蘭媒體估計此次抗議活動至少有1萬5000人參加。僅管波蘭官員以擴音器向民眾表示，由於當前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）正在大流行，因此集會是非法的，但抗議民眾無視官方的警告，一路從卡臣斯基的住家步行10公里到華沙市中心的政府大樓，並進行示威抗議直到深夜。

    在憲法法庭作出裁決後，目前波蘭婦女只有在生命或身體健康受到危害，以及因強姦或亂倫而造成懷孕的情況下才能合法人工流產。國內外的人權組織因此大肆批評此裁決是在侵犯波蘭婦女的人權。

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