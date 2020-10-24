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    波蘭釋憲幾乎禁止墮胎 上萬民眾示威要求撤回

    波蘭最高法院日前宣布，因胎兒「先天性障礙」而墮胎違憲，引發民眾不滿，上萬人23日在波蘭各地抗議。（法新社）

    波蘭最高法院日前宣布，因胎兒「先天性障礙」而墮胎違憲，引發民眾不滿，上萬人23日在波蘭各地抗議。（法新社）

    2020/10/24 10:57

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭最高法院日前宣布，因胎兒「先天性障礙」而墮胎屬違憲，判決結果被認為是「幾乎禁止人工流產」，引發民眾不滿，上萬人23日在波蘭各地抗議，要求保守的執政黨撤回。

    綜合外媒報導，波蘭最高法院指出，以胎兒健康、疾病做為墮胎這種篩選生命的理由，與「保護生命」的原則相左，宣布相關法規違憲。未來僅限於「懷孕對母體造成生命危險或永久性健康傷害」或「因性侵、亂倫等刑事犯罪因素受孕者」可以進行人工流產。

    婦女與計畫生育聯盟（Federation for Women and Family Planning）卡普庫拉（Krystyna Kacpura）表示，最高法院的判決顯示波蘭完全禁止墮胎，「因為波蘭國內98%的合法墮胎都與胎兒畸型有關」。卡普庫拉也提到，這次的釋憲結果將導致經濟狀況不佳的婦女，利用各種危險、不合格的方式進行墮胎。

    儘管受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，波蘭多數地區集會人數限制為10人，當地媒體估計，首都華沙仍有1.5萬人參與和平示威活動，要求執政黨法律與公正（PiS）撤回立法提案，多數抗議民眾帶著口罩。

    部分群眾也在法律與公正黨魁卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）的住宅外與防暴警察發生衝突，執法人員多次呼籲民眾遵守防疫規範，並在示威者試圖穿越房屋周遭警戒線時，使用胡椒水和武力驅離群眾。

    華沙的示威者格維茲達（Earilia Gwiazda）表示，雖然相當害怕可能感染武漢肺炎，但同時自己也為女兒的未來感到擔心，所以走上街頭，因為大家已別無選擇。北部城市格丁尼亞（Gdynia）的示威者瑪格達（Magda）則怒控，「這個國家女性不被尊重，沒有人聽見我們的聲音」。

    波蘭有3800萬人口，每年合法的人工流產次數不到2千次，婦女團體預估，非法墮胎或國外進行的人工流產可能多達20萬次。

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