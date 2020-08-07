波蘭反同總統就職 左派議員「合體彩虹裝」聲援多元族群
〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總統杜達（Andrzej Duda）多次因為反同言論引起熱議，多元性別族群支持者也在近期發起多次示威抗議，6日的總統就職典禮，反對派議員則穿上象徵多元性別的彩虹衣物，聲援LGBT族群。
綜合外媒報導，波蘭左派國會議員6日出席就職典禮時，分別穿上不同顏色的衣物，站在一起時就像是一面彩虹旗，並配戴印有彩虹旗的口罩，聲援受到波蘭政府打壓的多元性別族群，部分議員則舉起憲法影本，暗指杜達違反法律保障的人權。
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左翼議員祖科夫斯卡（Anna Maria Zukowska）表示，在此提醒杜達總統，憲法保障人人平等。祖科夫斯卡指出，杜達的團隊剝奪了LGBT族群的權利，否定他們做為人的價值，並提到，不希望看到下屆總統大選出現類似情況。
杜達則在6日的宣誓中，誓言對所有團體和政黨保持開放心態，並表示，將以家庭作為社會的基礎，同時作為最寶貴的財富，最後則再次強調，波蘭的社會中需要保護家庭。
杜達在競選期間的言論多次引起爭議，杜達曾表示，「女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者和變性者（LGBT）不是人，而是一種意識形態」，更指稱LGBT是比共產主義更有害的意識形態。杜達也曾多次批評同性婚姻，更承諾將禁止同性伴侶收養孩子，相關言論被反對派和國際社會譴責。