波蘭反同總統就職 左派議員「合體彩虹裝」聲援多元族群

波蘭左派國會議員6日出席就職典禮時，分別穿上不同顏色的衣物，站在一起時就像是一面彩虹旗，並配戴印有彩虹旗的口罩，聲援受到波蘭政府打壓的多元性別族群。（法新社）

2020-08-07 15:20:01

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭總統杜達（Andrzej Duda）多次因為反同言論引起熱議，多元性別族群支持者也在近期發起多次示威抗議，6日的總統就職典禮，反對派議員則穿上象徵多元性別的彩虹衣物，聲援LGBT族群。

綜合外媒報導，波蘭左派國會議員6日出席就職典禮時，分別穿上不同顏色的衣物，站在一起時就像是一面彩虹旗，並配戴印有彩虹旗的口罩，聲援受到波蘭政府打壓的多元性別族群，部分議員則舉起憲法影本，暗指杜達違反法律保障的人權。

請繼續往下閱讀...

左翼議員祖科夫斯卡（Anna Maria Zukowska）表示，在此提醒杜達總統，憲法保障人人平等。祖科夫斯卡指出，杜達的團隊剝奪了LGBT族群的權利，否定他們做為人的價值，並提到，不希望看到下屆總統大選出現類似情況。

杜達則在6日的宣誓中，誓言對所有團體和政黨保持開放心態，並表示，將以家庭作為社會的基礎，同時作為最寶貴的財富，最後則再次強調，波蘭的社會中需要保護家庭。

杜達在競選期間的言論多次引起爭議，杜達曾表示，「女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者和變性者（LGBT）不是人，而是一種意識形態」，更指稱LGBT是比共產主義更有害的意識形態。杜達也曾多次批評同性婚姻，更承諾將禁止同性伴侶收養孩子，相關言論被反對派和國際社會譴責。

波蘭反同總統杜達6日舉行就職典禮，左派議員身穿彩虹裝出席，聲援LGBT團體。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法