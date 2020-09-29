為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    墨西哥女性爭取墮胎合法化爆衝突 抗議中朝警方丟汽油彈

    墨國民眾28日走上街頭，欲爭取墮胎合法化，示威期間爆發激烈衝突，墨國1名員警更一度遭烈火吞噬，所幸火勢及時撲滅。（路透）

    墨國民眾28日走上街頭，欲爭取墮胎合法化，示威期間爆發激烈衝突，墨國1名員警更一度遭烈火吞噬，所幸火勢及時撲滅。（路透）

    2020/09/29 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕28日為國際安全墮胎日，墨西哥目前除了首都及南方瓦哈卡州（Oaxaca）已將墮胎除罪化外，其餘地區一律禁止墮胎，為此，墨國民眾28日走上街頭，欲爭取墮胎合法化，示威期間爆發激烈衝突，墨國1名員警更一度遭烈火吞噬，所幸火勢及時撲滅。

    據《路透》報導，墨西哥28日再度爆發警民衝突，墨西哥女性在國際安全墮胎日這天，上街表達訴求，企圖讓這個多數為羅馬天主教信仰的國家將墮胎合法化，而墨國警方亦出動大批警力進行驅離，施放催淚瓦斯，過程中抗議民眾更丟出汽油彈，雙方衝突不斷。

    《路透》指出，在28日的示威中，墨國派出了大批警力，其中多數為女性，向抗議民眾施放催淚瓦斯，而抗議民眾亦有備而來，許多人都將頭包緊緊，戴上頭盔口罩，拿球棒跟榔頭攻擊警方，更丟出汽油彈，一度有1名警方人員遭烈火吞噬，所幸火勢及時撲滅。

    《路透》提及，墨西哥全國除首都及南方瓦哈卡州（Oaxaca）通過墮胎合法法案，將墮胎除罪化外，其餘地區除非是發生「特定狀況」，否則墮胎是一律遭到禁止。而墮胎法於美國自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）18日在逝世後，再次獲得關注，金斯伯格畢生致力於倡導女權。

    墨國民眾28日走上街頭，欲爭取墮胎合法化，示威期間爆發激烈衝突，圖為民眾朝警方投擲汽油彈。（路透）

    墨國民眾28日走上街頭，欲爭取墮胎合法化，示威期間爆發激烈衝突，圖為民眾朝警方投擲汽油彈。（路透）

    墨國民眾28日走上街頭，欲爭取墮胎合法化，示威期間爆發激烈衝突，圖為示威現場。（路透）

    墨國民眾28日走上街頭，欲爭取墮胎合法化，示威期間爆發激烈衝突，圖為示威現場。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    墨西哥酒吧大屠殺 11人陳屍屋內
    2020/09/28 10:15

    墨西哥酒吧大屠殺 11人陳屍屋內
    43大學生失蹤6年 墨西哥終於下令逮捕涉案軍、警
    2020/09/28 00:13

    43大學生失蹤6年 墨西哥終於下令逮捕涉案軍、警

    急需捐助！疫情衝擊希望合唱團營運
    武漢肺炎》墨西哥確診病例破70萬 累計7萬多人死亡
    2020/09/22 10:36

    武漢肺炎》墨西哥確診病例破70萬 累計7萬多人死亡
    10歲女童肚子突隆起 竟是遭繼父性侵懷孕
    2020/09/12 21:20

    10歲女童肚子突隆起 竟是遭繼父性侵懷孕

    站前絕版地段 成功大院擁千坪基地
    國際今日熱門
    被爆15年有10年沒繳任何稅 川普批紐時假新聞
    2020/09/28 11:04

    被爆15年有10年沒繳任何稅 川普批紐時假新聞

    狠夫抓到妻外遇 竟逼妻子「手槍爆頭、分屍小鮮肉」
    2020/09/28 11:48

    狠夫抓到妻外遇 竟逼妻子「手槍爆頭、分屍小鮮肉」

    公務員被北韓射殺 南韓代表訪美：將討論合作應對
    2020/09/28 10:49

    公務員被北韓射殺 南韓代表訪美：將討論合作應對

    中國鼠疫南北燒 內蒙2種鼠疫肆虐、雲南3歲童也確診
    2020/09/28 10:44

    中國鼠疫南北燒 內蒙2種鼠疫肆虐、雲南3歲童也確診

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播