墨西哥女性爭取墮胎合法化爆衝突 抗議中朝警方丟汽油彈

墨國民眾28日走上街頭，欲爭取墮胎合法化，示威期間爆發激烈衝突，墨國1名員警更一度遭烈火吞噬，所幸火勢及時撲滅。（路透）

2020/09/29 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕28日為國際安全墮胎日，墨西哥目前除了首都及南方瓦哈卡州（Oaxaca）已將墮胎除罪化外，其餘地區一律禁止墮胎，為此，墨國民眾28日走上街頭，欲爭取墮胎合法化，示威期間爆發激烈衝突，墨國1名員警更一度遭烈火吞噬，所幸火勢及時撲滅。

據《路透》報導，墨西哥28日再度爆發警民衝突，墨西哥女性在國際安全墮胎日這天，上街表達訴求，企圖讓這個多數為羅馬天主教信仰的國家將墮胎合法化，而墨國警方亦出動大批警力進行驅離，施放催淚瓦斯，過程中抗議民眾更丟出汽油彈，雙方衝突不斷。

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《路透》指出，在28日的示威中，墨國派出了大批警力，其中多數為女性，向抗議民眾施放催淚瓦斯，而抗議民眾亦有備而來，許多人都將頭包緊緊，戴上頭盔口罩，拿球棒跟榔頭攻擊警方，更丟出汽油彈，一度有1名警方人員遭烈火吞噬，所幸火勢及時撲滅。

《路透》提及，墨西哥全國除首都及南方瓦哈卡州（Oaxaca）通過墮胎合法法案，將墮胎除罪化外，其餘地區除非是發生「特定狀況」，否則墮胎是一律遭到禁止。而墮胎法於美國自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）18日在逝世後，再次獲得關注，金斯伯格畢生致力於倡導女權。

墨國民眾28日走上街頭，欲爭取墮胎合法化，示威期間爆發激烈衝突，圖為民眾朝警方投擲汽油彈。（路透）

墨國民眾28日走上街頭，欲爭取墮胎合法化，示威期間爆發激烈衝突，圖為示威現場。（路透）

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