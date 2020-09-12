10歲女童肚子突隆起 竟是遭繼父性侵懷孕

阿根廷發生令人髮指的性侵女童案，10女童遭繼父性侵懷孕。示意圖，人物與本新聞無關。（美聯社）

2020/09/12 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷近日發生一起令人髮指的性侵女童案，有名單親媽媽與伴侶分手後，帶著10歲女兒搬回到母親家住，結果女童在幾個月後發現腹部竟開始隆起，才發現竟遭繼父性侵懷孕；最後因為婦產科醫生認為女童已懷孕24週，墮胎的風險會比生產還大，最後女童的家人只好選擇讓女童生下嬰兒。

綜合外媒報導，這名31歲的惡狼因舒拉爾德（Horacio Insaurralde）在今年初與女童及她媽媽同居在阿根廷的蒙特卡塞羅斯（Monte Caseros），但最後女童媽媽與因舒拉爾德分手後，帶著女兒搬回母親家居住；結果女童的外婆與媽媽在2個月後卻發現女童的肚子竟然隆起，起初她們以為女童可能是感染寄生蟲或其他腸道疾病，結果追問之下女童才透露遭到因舒拉爾德性侵，嚇得2人趕緊報警，之後在警方的陪同下前往醫院為女童做檢查。

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婦產科醫生檢查後發現女童已經懷孕24週，醫生認為女童墮胎的風險可能比生產還大，但由於該案是性侵案件，醫生建議女童家屬審慎做出決定，最後女方家屬決定讓女童生下男嬰，目前已將女童轉移到規模較大的婦科醫院待產，預計將會動手術進行剖腹產。

當地的天主教會對女童家屬的決定「相當歡迎」，更決定為她們舉辦「寶寶派對」以表示支持女童，但教會也強調，即便教會支持「嬰兒生命權」，但「性侵女童的人必須付出代價」；而因舒拉爾德已遭警方拘捕，並接受法院審判。

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