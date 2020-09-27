43大學生失蹤6年 墨西哥終於下令逮捕涉案軍、警

偵辦綁架案的首席檢察官歐馬爾‧高梅茲（Omar Gomez）於記者會上透露，墨西哥政府此次發出的逮捕令便是針對涉及整起案件的行動與策畫首腦，包括軍方、聯邦警察、市政警察。（歐新社）

2020/09/28 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕2014年9月26日43名墨西哥大學生乘車前往示威抗議的途中遭到綁架，自此音訊全無。綁架案滿6周年的紀念活動上，執政當局宣布，繼幾個月前的司法行動之後，已對涉案軍、警發出逮捕令。

據《路透》 報導，阿悠茲納帕鄉村師範學院（Ayotzinapa Rural Teachers College）43名學生遭綁架的案件震驚全墨西哥，激起國內大型抗議，引來國際譴責，被視為政府失能，無法保護人民與將犯罪者定罪的暗黑事例。

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2020年6月，執政當局逮捕了被指控涉案的幫派首腦和格瑞羅州（Guerrero）政府官員。9月的6周年紀念活動，許多受難者家屬抱著受害人肖像看板參與，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）與人權事務副部長恩西納斯（Alejandro Encinas）也在活動中一同舉起受難者家屬製作的刺繡品悼念被害人。

受難者家屬長久以來便指控墨西哥執政當局與軍隊共謀了整起綁架案，而偵辦此案的首席檢察官歐馬爾‧高梅茲（Omar Gomez）於墨西哥市的國家宮（National Palace）舉行的新聞發佈會上透露，政府此次發出的逮捕令便是針對涉及整起案件的行動與策畫首腦，包括軍方、聯邦警察、市政警察。

左至右依序為：人權事務副部長恩西納斯（Alejandro Encinas）、墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）、偵辦綁架案的首席檢察官歐馬爾‧高梅茲（Omar Gomez）（美聯社）

綁架案滿6週年的紀念活動上，執政當局宣布繼幾個月前的司法行動之後，已對涉案軍、警發出逮捕令。（歐新社）

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